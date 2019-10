Jest szansa, by kolej wreszcie przestała przegrywać z tirami

Pod względem położenia geograficznego Polska jest główną bramą UE prowadzącą na wschód i dalej do Azji. Chcąc w pełni wykorzystać stojącą przed Polską szansę bycia nie tylko krajem tranzytowym, ale przede wszystkim głównym hubem na tym kierunku, zachęcam wszystkie zainteresowane strony do zintensyfikowania działań, przede wszystkim na rzecz wzmocnienia granicznej infrastruktury kolejowej – mówi dla portalu WNP.PL Steffen Bobsien, prezes DB Cargo Polska.

- W istocie rzeczy, tego, czego nam brakowało w Niemczech w ostatnich latach, to inwestycji i modernizacji sieci kolejowej, adekwatnych do potrzeb rynku. Zarazem toczą się bardzo intensywne dyskusje na temat podziału modalnego pomiędzy transportem drogowym i transportem kolejowym.Istotną rolę na tym polu odgrywa też aspekt środowiskowy, związany m.in. z ograniczeniem emisji CO2 przez wszystkie środki transportu. I tutaj kolej stoi przed ogromną szansą.Dlatego obecnie na bazie przyjętego i realizowanego w Niemczech Masterplanu istotnie obniżone zostały stawki dostępu do infrastruktury dla kolejowych przewozów towarowych. Ich wprowadzenie, w połączeniu z faktem, że gospodarka niemiecka należy do grona największych gospodarek w Europie, powinno przynieść efekty w postaci istotnego wzrostu wolumenu przewozów koleją i to nie tylko w Niemczech, ale w całej w Europie.- Oczywiście, że tak. Jak wskazują dane statystyczne, w Europie Zachodniej systematycznie rośnie wolumen towarów i półproduktów sprowadzanych z krajów azjatyckich, czyli m.in. z Chin. Uważam, że te strumienie przewozowe są ogromną szansą dla Polski. Pod względem położenia geograficznego, Polska jest przecież główną bramą, prowadzącą do rozwiniętych rynków w krajach Unii Europejskiej. Bardzo zachęcam wszystkie zainteresowane strony, aby skorzystać z tej szansy.Będąc obcokrajowcem, daleki jestem od dawania rad. W Polsce w obszarze infrastruktury kolejowej bardzo dużo się dzieje. I bardzo dobrze. Realizowane są projekty modernizacyjne na niespotykaną dotąd skalę. Plany na najbliższy rok są równie imponujące.Chcąc wykorzystać szansę, o której wspominałem, w pierwszej kolejności należałoby przyspieszyć działania i skupić się na skokowym zwiększeniu przepustowości kolejowych przejść granicznych, wybudowaniu sieci nowoczesnych terminali i usprawnieniu połączeń kolejowych z polskimi portami morskimi.To są moim zdaniem warunki konieczne do tego, by Polska stała się wiodącym węzłem transportowym w obszarze wymiany handlowej Azja-Europa, a gospodarka i obywatele z pewnością na tym istotnie skorzystają.- A może warto popatrzeć na to zagadnienie przez pryzmat zmian strukturalnych, które zachodzą w Europie, również w Niemczech.Gospodarka niemiecka zaczyna w dużej mierze koncentrować się na rynku usług, natomiast produkcja zaczyna być domeną krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Z tego punktu widzenia, uwzględniając również położenie geograficzne Polski, tak ważne są huby logistyczne, które mogą być domeną Polski. I to nie tylko na osi wschód-zachód, ale również w korytarzu północ-południe, czyli porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.- Wszyscy przewoźnicy realizujący przewozy w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku konkurują ze sobą, przy czym wygranym jest zawsze klient, który oczekuje realizacji usługi o najwyższej jakości.DB Cargo Polska jest częścią grupy DB Cargo AG, należącej do koncernu DB, będącego numerem 1 na kolejowym rynku logistycznym w Europie. Jesteśmy w stanie przewieźć dowolny ładunek, do dowolnego kraju Europy, bazując na sieci naszych spółek.Jesteśmy też silnie powiązani z inną marką z grupy – DB Schenker, oferującą transport drogowy, morski i lotniczy oraz logistykę kontraktową, czyli jesteśmy w stanie dostarczyć usługi logistyczne „z jednej ręki”.Ale naszą siłę czerpiemy również z rozwoju innowacji, digitalizacji i automatyzacji. W tym zakresie próbujemy uzyskać nie tylko przewagę konkurencyjną, ale także sprostać oczekiwaniom rynku.- Tak, bowiem jeżeli my przewoźnicy kolejowi chcemy skorzystać z tej dużej szansy rozwojowej, która rysuje się przed kolejowym transportem towarowym, to wspólnie musimy stawić czoła różnym bardzo trudnym wyzwaniom, z którymi mierzy się cała branża.Naszym wspólnym konkurentem są inne gałęzie transportu. W tym przypadku oznacza to, że konkurencja przewoźników kolejowych powinna być oparta na współpracy pomiędzy wszystkimi aktywnie działającymi na tym rynku podmiotami, na rzecz rozwoju branży kolejowej. Określa to lepiej neologizm z języka angielskiego: coopetition.- Przede wszystkim, jeżeli bylibyśmy w stanie połączyć dane z naszych systemów produkcyjnych z danymi pochodzącymi z systemów zarządców infrastruktury, moglibyśmy zaoferować klientom jeszcze lepsze rozwiązania w zakresie śledzenia przesyłki.Jeżeli moglibyśmy poddać cyfryzacji i automatyzacji odprawy graniczne w najważniejszych punktach logistycznych, np. w Małaszewiczach, czyli newralgicznym dziś miejscu z punktu widzenia przewozów realizowanych do/z Chin, wówczas zdecydowanie zwiększyłaby się dostępność mocy przerobowych kolei, satysfakcja klienta oraz bezsprzecznie zwiększyłoby to rolę Polski jako huba logistycznego.- Tak, przewozy rozproszone mogą być rentowne, ale wymaga to bardzo wyrafinowanych koncepcji produkcyjnych i konsekwentnego zarządzania nimi. I to nam się udaje w Polsce, co mogę z dumą podkreślić.W przypadku ruchu rozproszonego bardzo ważna jest gęstość sieci i jej transgraniczna integracja. Im wyższy stopień osiągniemy, tym większa będzie siła konkurencyjna kolei, przede wszystkim w stosunku do przewozów drogowych. Stale nad tym pracujemy.Choć na transporcie pojedynczymi wagonami urosła grupa DB Cargo, to jej konkurencyjność w Niemczech czy też w krajach Beneluxu wobec transportu drogowego osłabła z powodu relatywnie dużego udziału kosztów stałych. To był kolejny powód, dla którego niemiecki rząd koryguje politykę sektorową na korzyść transportu kolejowego.W połączeniu z cyfryzacją i automatyzacją te przewozy mają szansę znów silnie rosnąć.