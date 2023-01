Jest szansa na obniżkę cen biletów PKP Intercity?

Nie milkną echa podwyżki cen biletów PKP Intercity. Stały się one tematem wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. Dyskusja, choć gorąca, to nie daje pasażerom dużych nadziei na powrót do tańszego podróżowania.

Tematem wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury była podwyżka cen biletów PKP Intercity i "planowanych działań zmierzających do ich obniżenia".

Zdaniem wiceministrów Jana Kanthaka i Macieja Małeckiego z MAP za podwyżkę cen odpowiada dramatyczny wzrost cen energii wywołany przez Rosję. Część winy spada też na Unię Europejką.

W opinii opozycji podwyżka wynika z problemów w zarządzaniu koleją i spółką PKP Intercity. Branża wskazuje na problemy systemowe.

Wprowadzona dwa tygodnie temu podwyżka cen biletów PKP Intercity nie schodzi z politycznego afisza. We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie domagał się zdecydowanych działań od kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury, aby doprowadzić do obniżki cen biletów. - Nie pozostaną na tym poziomie, na jakim dziś są. Jesteśmy w okresie wysokiej inflacji i nie chcę, żeby różne części gospodarki narodowej dokładały do niej cegiełkę - powiedział.

Temat rozgrzał też do czerwoności posłów podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury. I o ile z wypowiedzi premiera przebija pewna nadzieja dla podróżnych, to trudno ją było znaleźć na spotkaniu z przedstawicielami ministerstw, od których sprawa cen biletów zależy.

Tematem wtorkowego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury była „Informacja na temat cen biletów kolejowych i planowanych działań zmierzających do ich obniżenia”. Głos zabrali w niej przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Infrastruktury.

Przypomnijmy, 11 stycznia spółka PKP Intercity wprowadziła nowy cennik biletów. Ceny bazowe biletów jednorazowych w pociągach Pendolino wzrosły średnio o 17,8 proc., w pociągach EIC o 17,4 proc., a w pociągach TLK/IC średnio o 11,8 proc. Podwyżkę uzasadniono wzrostem cen prądu.

Winne ceny energii, agresja Rosji i Unia Europejska

Zdaniem wiceministrów Jana Kanthaka i Macieja Małeckiego z MAP za podwyżkę cen w PKP Intercity odpowiada dramatyczny wzrost cen energii wywołany przez Rosję, która najpierw spekulowała cenami surowców, a potem najechała zbrojnie na Ukrainę, atakując światowy porządek polityczny i gospodarczy.

- W roku 2019 energia eklektyczna dla PKP Intercity kosztowała 500 mln zł. W roku 2023 jej koszt na TGE wynosi 1,5 mld zł - powiedział Jan Kanthak, zarzucając licznie zgromadzonym na sali posłom opozycji, że dużo mówią o wsparciu Ukrainy, a kiedy państwo ponosi koszty zaangażowania po stronie naszego wschodniego sąsiada, szukają każdej okazji, żeby zaatakować rząd. - Apelowałbym o obiektywizm i odrobinę przyzwoitości.

Kanthak wskazał też, że ceny podnieśli również przewoźnicy regionalni w województwach zarządzanych przez opozycję i to o 30-45 proc. Tymczasem podwyżki w PKP Intercity są niższe. - Spółka musi działać na konkurencyjnym rynku - powiedział, zapominając, że de facto ma ona w Polsce monopol, bo połączeń międzyregionalnych obsługiwanych przez innych przewoźników jest jak na lekarstwo, co mu zresztą wytknięto w czasie obrad.

Zdaniem przedstawicieli rządu PKP Intercity sprawdza się w trudnym okresie, czego dowodem jest rekordowa liczba pasażerów w 2022 r. wynosząca prawie 59 mln.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski częścią winy za podwyżkę obarczył Unię Europejską, która nie zgadza się, żeby wspierać duże firmy kolejowe, w przeciwieństwie do mniejszych przewoźników regionalnych.

- PKP Intercity nie mieści się w kryteriach pomocowych wydanych przez Komisję Europejską, dlatego rząd nie mógł zamrozić cen energii elektrycznej dla tego przewoźnika - poinformował posłów, wskazując na działanie, które zapobiegło podwyżkom większym niż te, które w PKP Intercity weszły w życie 11 stycznia.

- Minister infrastruktury wystąpił o środki na zamortyzowanie wzrostu cen energii. Zostały one przyznane w kwocie 575 mln zł. Jesteśmy też w trakcie realizacji największej w historii umowy PSC dla pomiotu świadczącego przewozy użyteczności publicznej. Na poziomie państwa jest to PKP Intercity. Wartość całej umowy to 21 mld zł, z czego w 2023 r. przewoźnik otrzyma 1,2 mld zł. Łącznie więc w tym roku z budżetu państwa dostanie prawie 1,8 mld zł: w celu obniżenia cen biletów, realizacji strategii taborowej, przewozowej, wielu programów inwestycyjnych - powiedział Patkowski.

Opozycja krytykuje zarządzanie koleją i spółką PKP Intercity

Posłowie opozycji domagali się od przedstawicieli rządu wycofania się z podwyżek. Krytykowali zarządzanie koleją rozpięte między Ministerstwem Aktywów Państwowych a Ministerstwem Infrastruktury. Dostało się PKP Intercity za notoryczne spóźnienia pociągów, fatalne rozkłady jazdy i brak wagonów Wars na trasie Szczecin-Warszawa. Padł nawet argument, że przychód z podwyżki pójdzie na wykupienie PKP Energetyka, co zdecydowanie zdementował wiceminister Małecki. Atmosfera była gorąca, posłowie z obozu rządzącego i posłowie opozycji wzajemnie zarzucali sobie niekompetencję i obarczali winą za problemy kolei.

Poseł Paulina Matysiak z Lewicy Razem przedstawiła nawet hipotezę, że PKP Intercity nie jest w stanie sprostać coraz większemu zainteresowaniu Polaków podróżami koleją i specjalnie chce odgraniczyć popyt, podwyższając ceny biletów. Na marginesie, próbkę nierównowagi między popytem a podażą było widać latem ubiegłego roku, kiedy ludzie jak w PRL podróżowali pociągami, siedząc na korytarzach i przy toalecie.

- Nie będziecie w stanie przewieźć Polaków na święta czy na wakacje, macie za mało taboru, za mało maszynistów i nic w tym zakresie nie robicie - mówiła. Jej pomysłem na obniżenie cen jest zerowy VAT na bilety.

Nawiązał do tego także Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych Tor, który często reprezentuje w Sejmie branżę kolejową. Jego zdaniem wprowadzenie zerowego VAT na bilety to stosunkowo nieduży koszt dla budżetu państwa (500 - 600 mln zł), ale też nie spowoduje znaczącego spadku ich cen.

Zdaniem Furgalskiego podwyżki na kolei wynikają nie z pojedynczego zdarzenia, ale z problemu systemowego. Branża od lat podnosi postulat możliwości konkurowania z transportem samochodowym w ruchu pasażerskim i towarowym. Remedium jest znane: obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej, obniżenie VAT-u i akcyzy na prąd, czy zlikwidowanie kuriozalnej opłaty mocowej wnoszonej przez przewoźników. Nie obowiązuje ona w nocy, ale trudno, żeby cały ruch kolejowy odbywał się tylko wtedy.

- Jeżeli nie podejmiemy działań systemowych, to w 2023 roku będą kolejne podwyżki. Pendolino statystyczny Polak jeździ sporadycznie, więc nie odczuje silnie podwyżki o kilkadziesiąt złotych na bilecie, ale odczuje wzrost ceny biletu miesięcznego, z którego korzysta podczas dojazdów do pracy - mówił.

Wniosek do przedstawicieli rządu o odpowiedź na piśmie

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Paweł Olszewski (PO) domagał się od przedstawiciel rządu jasnej odpowiedzi na pytanie, co planują, aby obniżyć ceny biletów, ale od wiceministra Patkowskiego, usłyszał, że takie działanie już podjęto, dopłacając do PKP Intercity prawie 1,8 mld zł. Uznając, że nie jest to satysfakcjonująca odpowiedź, poprosił o stanowisko rządu na piśmie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl