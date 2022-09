Jest szansa na zmianę trudnej sytuacji polskich kierowców w Ukrainie

Sytuacja na polsko-ukraińskiej granicy jest nie do wytrzymania - ocenił Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, otwierając czwartkowe spotkanie online polskich i ukraińskich przedsiębiorców transportowych. Stworzono podczas niego listę postulatów, których celem jest udrożnienie przejść. Dziś na wjazd do Polski kierowcy czekają 7-10 dni a w kolejkach widać dantejskie sceny. Jest szansa, że będzie lepiej. Niestety, nie od razu.

Dzisiaj ruszył program pilotażowy, który ma poprawić sytuację. Za kilka miesięcy ma być też nowe przejście dla aut ciężarowych.

Ruch samochodowy między Polską a Ukrainą wzrósł lawinowo, gdy na początku czerwca Unia Europejska zliberalizowała zasady handlu z zaatakowanym przez Rosję krajem, a pod koniec miesiąca zniesiono zezwolenia w ruchu dwustronnym i tranzytowym. Wcześniej Ukraina wymieniała z 25 państwami UE 560,7 tys. zezwoleń jednorazowych oraz 4 tys. zezwoleń EKMT umożliwiających wykonywanie nieograniczonej liczby przewozów międzynarodowych. Z Polską Ukraina wymieniała 160 tys. zezwoleń.

W pierwszych tygodniach wojny wydawało się, że samochodami do Ukrainy będzie się wozić tylko pomoc humanitarną i ładunki specjalne, spodziewano się więc marginalnego ruchu. Szybko okazało się jednak, że Ukraina chce i może prowadzić normalną wymianę handlową, a wobec zablokowania przez Rosjan portów i zniszczeń w infrastrukturze kolejowej drogi są do tego bardzo dobrym środkiem.

Niestety, podobnie jak w przypadku kolei, przejścia drogowe na granicy polsko-ukraińskiej nie są w stanie w odpowiednim tempie dokonywać odpraw. W efekcie, mimo pewnych zmian organizacyjnych w ostatnich tygodniach, kolejki tirów do przejść granicznych liczą po stronie ukraińskiej kilkadziesiąt kilometrów a czas oczekiwania na odprawę wynosi 7-10 dni - w upale, bez sanitariatów, z noclegiem w rozgrzanej kabinie. Nic dziwnego, że kierowcom puszczają nerwy.

Znad granicy dochodzą informacje o atakach na Polaków. Poza tym podczas wojny kolumny samochodów mogą stać się celem dla wroga. Jest też aspekt ekonomiczny: auto stojące w kolejce nie zarabia, a koszt jego utrzymania to około 500 euro dziennie.

W pierwszych tygodniach problem nie był palący, bo na mocy porozumienia z Ukraińcami samochody, które z Ukrainy wracały bez ładunku mogły korzystać z wydzielonego pasa ruchu. Pozwalało im to szybko przejechać na drugą stronę. Głównie były to, zdaniem strony polskiej, auta, które dostarczyły do Ukrainy pomoc humanitarną. Jednak od końca lipca Ukraińcy nie respektują tej zasady a wszystkie samochody, z ładunkiem czy bez, traktowane są tak samo.

Ukraiński priorytet

- Nie ma się co okłamywać. Dla Ukrainy priorytetem jest wyjazd naszych ładunków a nie pustych samochodów. Mamy zablokowane porty, zniszczoną infrastrukturę - powiedział podczas czwartkowego spotkania online Mustafa Nayyem, wiceminister infrastruktury Ukrainy.

Dodał, że jest wyjście z sytuacji: jeżeli strona polska przestanie wliczać przejazd pustych samochodów do statystyk, co zakłada porozumienie polsko-ukraińskie, ukraińscy urzędnicy spróbują przekonać swoich przewoźników, żeby auta bez ładunku mogły łatwiej przejeżdżać przez granicę.

Generalnie, zdaniem Mustafy Nayyema, za kolejki na granicy nie odpowiada strona ukraińska.

- Zgodziłbym się z tym pół roku temu, trzy miesiące temu, ale nie teraz. Po modernizacji przejść i transformacji zasad przekraczania granicy zwiększyła się ich przepustowość: w Krakowcu (- Korczcowa) o 50 proc. i w Jagodzinie (- Dorohusk) o 20 proc. Później zaobserwowaliśmy drastyczne pogorszenie sytuacji. Przede wszystkim jest to związane z kontrolą fitosanitarną i weterynaryjną po stronie polskiej. Inna sprawy mają mniejsze znacznie - stwierdził ukraiński wiceminister, dodając, że należy zwiększyć wydajność i liczbę pracowników odpowiedzialnych za odprawę po polskiej stronie. Po stronie ukraińskiej obsada przejść od początku wojny wzrosła 1,5 razy. Dodał także, że Kijów jest otwarty na działania poprawiające sytuację na granicy.

Jego słowa potwierdzili ukraińscy przewoźnicy, przywołując fakt, że na wjazd do Ukrainy od strony polskiej nie czeka się 10 dni, a najwyżej dwa. Złą ocenę polskim służbom granicznym wystawiło też Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, zarzucając pracownikom - delikatnie mówiąc - powolność w wykonywaniu swoich obowiązków, a ich szefom nieumiejętność organizacji odpowiedniej liczby skanerów RTG do sprawdzania aut.

Nowe przejście na granicy

Administrację w obronę wzięła Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury.

- Szanowni przyjaciele z Ukrainy wiedzą, jak wiele było starań i zaangażowania finansowego z naszej strony, żeby udrożnić przejście Korczowa - Krakowiec, wprowadzić nową organizację ruchu w Dorohusku - mówiła, zapowiadając, że nowe przejście graniczne Malkowice/ Niżankowice, na którym odprawiane będą pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, będzie oddane do użytku wcześniej niż planowano. Pierwotnie miało być gotowe w 2025 roku, a jak dobrze pójdzie zacznie działać za kilka miesięcy.

Prosiła też o zrozumienie, że kontrole fitosanitarne i weterynaryjne wymagają czasu, a granica z Ukrainą jest wschodnią granicą Unii. Tymczasem liczba aut i wolumen ładunków są teraz zdecydowanie większe niż kiedyś.

Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury przypominała, że spotkanie przewoźników z Polski i Ukrainy zbiegło się w czasie z wprowadzeniem pilotażu na granicy, którego celem jest usprawnienie ruchu. W czasie jego trwania, od 1 września do 30 listopada 2022 r., pojazdy ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 7,5 tony odprawiane będą na przejściach granicznych:

• Hrebenne - Rawa Ruska,

• Korczowa - Krakowiec,

• Medyka - Szeginie.

Od 27 czerwca 2022 r. na przejściu granicznym w Dorohusku/Jagodzinie odprawiane są wyłącznie pojazdy o dmc powyżej 7,5 tony.

Pozostałe przejścia graniczne z Ukrainą, tj.:

• Zosin - Ustiług,

• Dołhobyczów - Uhrynów,

• Budomierz - Hruszew,

• Krościenko/Smolnica

będą przeznaczone do odprawy pojazdów o dmc nieprzekraczającej 7,5 tony.

Niestety, w przypadku pojazdów przewożących towary podlegające kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) i Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych (IJHARS) kontrole będą prowadzone w punktach kontroli granicznej na dotychczasowych zasadach.

Jeśli pilotaż się sprawdzi, na przełomie roku może zostać wprowadzony na stałe.

Wnioski ze spotkania

Na koniec spotkania, które mimo spornych punktów, przebiegało w przyjacielskiej atmosferze, przewoźnicy sformułowali listę postulatów.

Zdaniem wiceprezydenta AsMAP (ukraińskie zrzeszenie przewoźników drogowych) Władimira Balina, trzeba zwiększyć liczbę pracowników służb po stronie polskiej,

- Na pewno znalazłyby się na to pieniądze. Do Polski trafia teraz dużo ładunków, które przed wojną korzystały z innych szlaków. Są przeładowywane w polskich portach. Zarabiają na tym polskie firmy i polski budżet - powiedział, dodając, że puste samochody należy skierować na mniejsze przejścia graniczne: Zosin - Ustiług czy Dołhobyczów - Uhrynów.

Postulaty polskich przewoźników przedstawił Jan Buczek, prezes ZMPD.

Pierwszy to powrót do specjalnego traktowania wracających do Polski pustych samochodów, bo to zostało uzgodnione w porozumieniu. Inaczej, trzeba je formalnie zmieniać. Drugi to zapewnienie kierowcom bezpieczeństwa osobistego na Ukrainie. Trzeci: całodobowe funkcjonowanie służb fitosanitarnych i weterynaryjnych oraz dopilnowanie, żeby nie markowały pracy. Konieczne jest także wykorzystanie wszystkich rezerw, jakie są jeszcze w jej organizacji.

ZMPD chce zaproponować, żeby kontrole nie odbywały się tylko na granicy, ale także w punktach wewnątrz kraju. To powinno ją nieco zluzować. Domaga się też, żeby koszt rewizji, jeśli skaner nie wykazał nic podejrzanego, a mimo to ją przeprowadzono, ponosiło państwo.

Zarówno polscy jak i ukraińscy przewoźnicy chcą stworzyć wspólną komisję, która przyjrzy się pracy służb granicznych. Na razie wnioski ze spotkania mają zostać opracowane w formie pisemnej i przekazane władzom.

