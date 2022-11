Jest umowa na budowę nowego terminala cargo w Kraków Airport

Lotnisko Kraków Airport podpisało we wtorek umowę na budowę nowego terminala cargo. Inwestycja, która powinna być gotowa jesienią 2024 r. jest jednym z zadań zawartych w tzw. planie generalnym dla lotniska na najbliższe lata. Jej koszt to blisko 100 mln zł.

Zgodnie przyjętymi założeniami oprócz budynku magazynowego o powierzchni blisko 2,7 tys. m kw. powstanie też część biurowa licząca ok. 1,2 tys. m kw., a także budynek kontroli dostaw.

Przewidziano również budowę wewnętrznych dróg dojazdowych, parkingów, placów, chodników, jak również infrastrukturę techniczną, energetyczną, telekomunikacyjną i wodno-kanalizacyjną.

Nowe obiekty będą zlokalizowane w lotniczej i ogólnodostępnej części lotniska.

Kraków Airport wraca do równowagi po pandemii

Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa, a jej zakończenie przewidziano 23 miesiące po podpisaniu umowy.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk obecny podczas podpisania umowy z wykonawcą wskazał, że to kolejne ważne wydarzenie dla polskiego transportu lotniczego.

"Lotnisko Kraków Airport wraca do równowagi po pandemii (…). A jeśli jest powrót do czasów sprzed pandemii, to także jest powrót do wyzwań, które zostały zapisane w strategii krakowskiego portu" - zaznaczył Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że transport lotniczy to nie tylko ruch pasażerski, ale także przewozy towarów cargo. Dzięki nowej inwestycji - przekazał Adamczyk - możliwości krakowskiego portu w tym zakresie zwiększą się dwukrotnie. "To bezpośrednio przełoży się na potencjał lotniska, a co za tym idzie także potencjał Krakowa i całej Małopolski - ocenił minister.

Terminal przede wszystkim obsłuży fracht cargo samochodowo-lotniczego

Jak podkreślił we wtorek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, budowa nowego terminala Cargo jest ważnymi elementem planu generalnego lotniska, który ma na celu zwiększenie jego potencjału przewozowego.

Dzięki temu przedsięwzięciu - wskazał Włoszek - uwolniony zostanie teren, na którym stoi terminal cargo. W planie generalnym założono, że rozbudowana będzie tam część pasażerska lotniska.

Według niego większy i nowocześniejszy terminal pozwoli także spełnić wymagania ruchu cargo oraz umożliwi przeniesienie ruchu samochodów ciężarowych z bezpośredniego otoczenia terminala pasażerskiego oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego.

Zasadniczą funkcją terminala będzie obsługa frachtu cargo samochodowo-lotniczego. Oprócz obsługi cargo, obiekt (wraz z zagospodarowaniem terenu) służyć będzie do obsługi i kontroli zaopatrzenia oraz pojazdów wjeżdżających na teren strefy zastrzeżonej portu lotniczego.

W części biurowej zlokalizowane będą m.in. pomieszczenia agentów handlingowych, spedytorów, służb operacyjnych portu lotniczego, Straży Granicznej i Urzędu Celnego.

Zaplanowane prace nie będą miały wpływu na funkcjonowanie lotniska

Ogólnodostępna strefa przedpola terminala cargo skomunikowana zostanie z drogą wojewódzką nr 774 i w jej obrębie zlokalizowane będą parkingi, chodniki oraz dojazdy. Według prezesa Kraków Airport zaplanowane prace nie będą miały wpływu na funkcjonowanie lotniska.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów, a rok wcześniej blisko 2,6 mln. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

W obowiązującym obecnie zimowym rozkładzie lotów jest 120 regularnych połączeń do 84 miast w 30 krajach.

