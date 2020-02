Jest zgoda na realizację kolejnego odcinka S19

Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Podgórze do węzła Kamień. Trasa ta jest częścią szlaku Via Carpatia.

Jak poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, wydana decyzja oznacza, że wojewoda prowadzi jeszcze tylko jedną procedurę ZRID na odcinek S19 Kamień - Sokołów Małopolski Północ.

"Natomiast decyzja wydana w piątek dotyczy odcinka od Podgórza do Kamienia o długości ok. 10,5 km. Wykonawcą będzie firma Budimex, a wartość podpisanej w 2018 umowy to ponad 333,5 mln zł" - dodał.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. zaprojektowanie tego odcinka, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi (w tym pięciu mostów i ośmiu wiaduktów) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Firma ma na wykonanie inwestycji 34 miesiące.

W ramach inwestycji powstanie m.in. osiem wiaduktów, pięć mostów oraz jedno przejście dla zwierząt.



Jak zaznaczył Wysocki w realizacji, w trybie "projektuj i buduj", jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim.

Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Droga ekspresowa S19 jest częścią szlaku Via Carpatia.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km.