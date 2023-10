Jest zielone światło dla budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście otrzymał decyzję środowiskową dla Głębokowodnego Terminala Kontenerowego w Świnoujściu. Ma on zacząć działać na początku roku 2028 i przeładowywać 2 mln TEU rocznie.

Decyzję środowiskową dla nowego portu w Świnoujściu wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz postępowania transgranicznego ze stroną niemiecką.

Terminal z jak najmniejszym wpływem na florę i faunę

W postępowaniu transgranicznym brały udział zainteresowane urzędy (głównie ministerstwa Meklemburgii Pomorza Przedniego) oraz organizacje pozarządowe i osoby prywatne. 20 września br. w Szczecinie odbyło się spotkanie stron. W jego trakcie przedstawiciele portu i eksperci odpowiadali na pytania oraz wyjaśniali wątpliwości strony niemieckiej.

Decyzja środowiskowa oznacza zielone światło dla budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zapewnia, że przedsięwzięcie będzie proekologiczne na każdym etapie: od koncepcji, poprzez realizację projektu i następnie eksploatację terminala.

- Poszanowanie środowiska leży u podstaw naszych planów dotyczących terminala kontenerowego. To dlatego m.in. zdecydowaliśmy, że projekt będzie realizowany na pirsie, czyli nowo utworzonym lądowym obszarze na Zatoce Pomorskiej, z minimalną ingerencją w obecny teren lasu. Jakiekolwiek uciążliwości dla środowiska chcemy ograniczyć do minimum. Ma być ekologicznie i nowocześnie - to nasze priorytety - podkreśla Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

ZMPSiŚ przypomina, że kryteria środowiskowe były częścią oceny ofert w postępowaniu wyłaniającym dzierżawcę i operatora nowego terminala.

- Rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na florę i faunę były bez wątpienia atutem projektów - potwierdza prezes Urbaś.

Dbałość o środowisko dotyczy m.in. stosowanych w terminalu urządzeń przeładunkowych i sprzętu o minimalnym poziomie emisji szkodliwych substancji, ze wskazaniem na zasilanie energią elektryczną. Będzie ona również dostarczana na statek w czasie postoju przy terminalowych nabrzeżach, by wyeliminować szkodliwe emisje pochodzące z silnika i spalinowych agregatów statkowych.

Zarząd portów zwraca uwagę, że mieszkańców pobliskiej dzielnicy Warszów od terminala będzie oddzielać naturalna ściana lasu, a sieć kolejowa i drogowa z węzłem Łunowo, łączącym terminal z ekspresową drogą S3, omijają osiedla mieszkalne.

Umowa przedwstępna z inwestorami już podpisana

Docelowo terminal będzie w stanie obsłużyć do 2 mln TEU rocznie, obsługując jednocześnie dwa statki, jeden o długości 400 m i jeden o długości 200 m. Zgodnie z taką ideą wybrany podmiot ma zrealizować projekt zagospodarowując część Zatoki Pomorskiej i przyległych nieruchomości.

10 lipca br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisał z konsorcjum składającym się z Deme Concessions N.V. z siedzibą w Belgii, oraz Qterminals W.L.L. z siedzibą w Katarze przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, oraz na finansowanie, budowę i eksploatację terminala.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogram, Głębokowodny Terminal kontenerowy w Świnoujściu powinien rozpocząć działalność na początku roku 2028.