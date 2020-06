Jesteśmy jedyni w Europie i słono za to zapłacimy

Po 3-miesięcznej przerwie w końcu będzie można polecieć z i do Polski – o północy z 16 na 17 czerwca został zniesiony zakaz lotów, który został u nas wprowadzony w związku z epidemią koronawirusa. I to koniec dobrych wiadomości dla branży lotniczej i turystycznej. Bo wprowadzenie tzw. szachownicy na pokładach samolotów, czyli zasady połowy wolnych miejsc na pokładzie, nie gwarantuje utrzymania rentowności takich lotów. W związku z tym w najbliższych miesiącach możemy być świadkami prawdziwej rewolucji na rodzimym rynku. Bardzo bolesnej w skutkach.

Ominąć Polskę, wyprowadzić biznes

- Lotnisko w czeskiej Ostrawie jest przy tej samej autostradzie co Pyrzowice. Taką samą sytuację ma Poznań z Berlinem. Dlatego głośno trzeba teraz podkreślać znaczenie branży lotniczej dla rozwoju kraju – to jest 400 tys. miejsc pracy i około 4 proc. PKB. O tym należy pamiętać – alarmuje zarządzający lotniskiem w Katowicach.Linie niskokosztowe oraz czarterowe (m.in. polski Enter Air) swój biznes zbudowały w oparciu o sprawdzoną zasadę – zapełnienia swoich samolotów pasażerami niemal w 100 proc. Teraz, gdy takiej możliwości nie ma, zniknąć nagle z Polski mogą zbazowane u nas samoloty wiodących europejskich przewoźników.- Możemy się spodziewać odpływu tych samolotów do innych baz w Europie. Mniejsza liczba połączeń do Polski to mniejsza liczba ludzi potrzebnych do pracy. A przecież to są unikalne kwalifikacje, często poprzedzone bardzo trudnymi kursami i certyfikatami – podkreśla Tomasik.Wprowadzona od dziś zasada z wolnymi miejscami w samolotach de facto paraliżuje normalną działalność touroperatorów.- W przypadku utrzymania "szachownicy" na pokładach samolotów oni nie zdecydują się na wznowienie lotów. To może spowodować, że nie będzie żadnej oferty lotów czarterowych z Polski w miesiącach letnich. To znacznie pogłębi trudną sytuację branży lotniczej – podsumowuje prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych.