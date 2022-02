Jeszcze jeden port w Świnoujściu. Potrzebne większe zanurzenie

- Na zachodzie Polski powinniśmy mieć ofertę portu, który mógłby przyjmować duże jednostki. Jako alternatywę dla Gdańska i Gdyni i wobec prognoz zwiększenia podaży ładunków. Moim zdaniem powinien powstać już dawno temu - tak Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, mówi o koncepcji portu uniwersalnego na wodach Zatoki Pomorskiej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Inwestycje w terminale - kontenerowy i promowy

W Gdańsku, na pirsie rudowym, Sea Invest obsługuje największe statki, jakie są w stanie wpłynąć na Bałtyk. Być może takie zawijałyby do naszego portu uniwersalnego z węglem, np. koksującym, który po przetworzeniu w koksowniach mógłby potem przez Świnoujście być wysyłany do odbiorców.W przypadku przeładunków węgla ważne są place składowe. Sam przeładunek to nie jest wielka filozofia. Wystarczą dwa dźwigi z maksymalnie dużymi chwytakami.

Powiedział pan, że prowadzone są rozmowy w sprawie budowy głębokowodnego terminala kontenerowego. W II etapie postępowania znalazły się Agencja Rozwoju Przemysłu, Baltic Gateway Ltd. z Wielkiej Brytanii i Deme Concessiones z Belgii. Na jakim teraz jest ono etapie?



- Bardzo zaawansowanym.



Może powiedzieć pan coś więcej?



- Nie bardzo. Z zainteresowanymi postępowaniem rozmawia komisja przetargowa. Jako zarząd portu nie bierzemy w tym udziału.



Przetarg ma swoją procedurę. Na razie złożono tzw. wyrazy zainteresowania, a do końca lutego powinny zostać przedstawione oferty, jeśli nic nie nastąpi w trakcie.



Czytaj także: Koncepcja nowego falochronu w Świnoujściu gotowa



Co w 2021 r. zaskoczyło pana na plus?



- Na plus na pewno dynamiczny rozwój bazy promowej w Świnoujściu. To nasze oczko w głowie. To największy nasz terminal, patrząc na oba porty, jeśli chodzi o przeładunek - 14,9 mln ton.

W ciągu ostatniej dekady (2011-2021) Terminal Promowy w Świnoujściu (TPŚ) zwiększył przeładunki o 139 proc. W ogólnej strukturze przeładunków całego zespołu portowego aż 45 proc. obrotów realizowanych jest właśnie przez terminal promowy.



Czy pandemia ma wpływ na jego pracę?



- Od dwóch lat trwa pandemia, w Europie ucierpiał na niej ruch promowy, a nasz terminal bije swoje rekordy. W 2021 r. TPŚ odnotował 3261 zawinięć promów.



A inwestycje w terminalu?



- Cały czas go modernizujemy i rozwijamy. W 2015 roku zakończyła się budowa stanowiska nr 1, w tym roku zakończymy prace modernizacyjne na stanowisku nr 5 pod kątem możliwości obsługi transportu intermodalnego.



W roku 2023 przystąpimy do modernizacji stanowiska nr 4, szczególnie w aspekcie rampy przeładunkowej. W kolejnym roku 2024 wydłużymy stanowisko numer 2.



Wszystko po to, żeby można było na trzech stanowiskach obsługiwać największe promy, jakie będą zawijać na Bałtyk. Mamy na to czas do roku 2025, gdy pojawią się nowe promy, których budowa została niedawno zlecona Gdańskiej Stoczni Remontowej.



Z kolei w roku 2028 powinna zakończyć się budowa kolejnych dwóch stanowisk stanowiących dzisiaj zaplecze stanowiska numer 1.



Ile rejsów na dobę obsługuje terminal?



- W Terminalu Promowym w Świnoujściu działa obecnie czterech armatorów promowych realizujących 12 rejsów na dobę w relacji ze szwedzkimi portami Trelleborg i Ystad.

Praca zespołu portów: blisko rekordu w cieniu pandemii

- To, że cały czas musimy pracować w cieniu pandemii.



Część inwestycji w portach Szczecin i Świnoujście jest finansowana ze środków unijnych. Jest pan optymistą co do ich dostępności w nowej perspektywie?



- Dziś - umiarkowanym. Z założenia jestem optymistą. Gdybym nie był, nie pracowałbym 40 lat w portach. Szczecin i Świnoujście troszkę stanęły w miejscu na początku XXI wieku.



Gdyby działo się tu to, co w Gdyni i Gdańsku, nasze wyniki byłyby porównywalne. Teraz musimy to nadrabiać i robimy to skutecznie. Idziemy w dobrym kierunku.



Mamy przygotowaną koncepcję zagospodarowania Ostrowa Grabowskiego. To 150 ha w centrum Szczecina. Do tego budowa terminala głębokowodnego w Świnoujściu, rozbudowa gazoportu, bazy promowej. Bardzo ambitny plan. Trzecia dekada naszego wieku na pewno pokaże nasze możliwości.



Czytaj także: Rząd obiecuje: do polskich portów popłyną jeszcze większe pieniądze



W 2021 r. porty Szczecin i Świnoujście przeładowały 33,2 mln ton. Do pobicia rekordu z 2018 roku było naprawdę niewiele.



- Dwie ładownie statku klasy panamax - 30 tys. ton. Wszystko wskazuje na to, że uda się to zrobić w 2022 r.

Łańcuch dostaw i nowi klienci

Jak wygląda wpływ turbulencji w łańcuchach dostaw na pracę portów Szczecin i Świnoujście? Do Portu Gdańsk zawijają statki, które z powodu zatorów nie mogły być rozładowane w portach docelowych.



- Gdańsk może przyjmować takie jednostki - i chwała mu za to. Myśmy tego zjawiska nie zaobserwowali.



Z drugiej strony jako zarząd portu nie otrzymujemy informacji, dla których statków Szczecin i Świnoujście to porty planowe, a dla których awaryjne. Tak blisko z gestorami ładunków nie jesteśmy. Czasami tego żałuję... Gdy przed laty pracowałem w Gdyni, było inaczej.



To przydałoby się teraz. Rola operatorów jest bardzo ważna. To, że my zbudujemy nabrzeże, bazowe place składowe, pogłębimy portowe baseny - to jeszcze nie znaczy, że tam będzie się odbywał przeładunek. Trzeba kupić dźwigi, sprzęt, a wiadomo, że spółki - szczególnie te, gdzie nie ma kapitału zagranicznego - nie zawsze mogą sobie na to pozwolić; nawet w leasingu, o który notabene coraz trudniej.



OT Port w Świnoujściu, z bólem to mówię, „zrobił 400” tys. ton mniej niż Bulk Cargo w Szczecinie, czyli port o głębokości 13,2 m, klasycznie masowy, przeładował mniej niż port o zanurzeniu 9,15 i leżący 4-5 godzin dalej, licząc od wejścia z pełnego morza.



Liczba operatorów w 2021 r. się zmieniała?



- Nie, nikt nie odszedł i nikt nie przybył.



Spodziewa się pan nowych w 2022 r.?



- Nie, ale w 2023… Chyba jeszcze w tym roku będziemy organizować przetargi na tereny położone na Ostrowie Grabowskim w szczecińskim porcie.



To ma związek z realizowaną inwestycją w Kanale Dębickim. Za dwa lata spodziewamy się jej zakończenia. Chodzi o to, żeby ten teren nie czekał na operatorów i mógł od razu zacząć pracować.