Jeszcze w czerwcu turyści na Mierzei przejadą po nowym moście nad kanałem żeglugowym

Jeszcze w czerwcu mieszkańcy i turyści, którzy przyjadą na wakacje na Mierzeję Wiślaną, będą mogli przejechać nowym mostem nad budowanym kanałem żeglugowym. Otwarcie mostu dla ruchu przewidywane jest na przedostatni tydzień czerwca - poinformował PAP Urząd Morski w Gdyni.

W Nowym Świecie koło Kątów Rybackich na Mierzei Wiślanej trwa budowa kanału żeglugowego łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślaną.

Prace trwają na całej szerokości Mierzei zarówno od strony morza, jak i od Zalewu. Wbrew obawom budowa nie utrudnia jednak ruchu samochodowego drogą wojewódzką 501 łączącej Stegnę z Krynicą Morską. Jadący wzdłuż Mierzei mieszkańcy i turyści, którzy już pojawiają się w nadmorskich miejscowościach, cały czas korzystają z drogi 501.

Już niedługo ruch samochodów w Nowym Świecie zostanie przełożony na jeden z dwóch mostów. Jak zapowiedział Urząd Morski w Gdyni, most Południowy lada moment będzie gotowy do użytku. Obecnie trwają jego testy i próbne obciążenia. Większość robót konstrukcyjnych wykonano także przy moście Północnym.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, planowane jest, by samochody wjechały po raz pierwszy na most Południowy w przedostatni tydzień czerwca. Od tego momentu kierowcy przejeżdżający przez nowy most będą mieli sposobność zobaczyć z bliska postęp prac przy budowie kanału żeglugowego.

Docelowo nad kanałem żeglugowym będą dwa mosty obrotowe, otwierane naprzemiennie. Dzięki tym obiektom kierowcy nie będą stać w korkach, czekając, aż przez kanał żeglugowy przepłynie statek.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

