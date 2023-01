Jeszcze więcej automatów paczkowych w Polsce? Firmy kurierskie walczą o e-konsumenta

Zaciskanie pasa przez konsumentów spowoduje, że prawdopodobnie Polacy będą szukali oszczędności - i jeszcze częściej wybierać będą zakupy online. Na ten wzrost przygotowują się firmy kurierskie, które sporo wydadzą w tym roku na nową infrastrukturę.

Wszystkie przepytane przez nas firmy planują stawiać kolejne automaty paczkowe w całej Polsce. Co jednak istotniejsze: 2023 rok w branży upłynie pod znakiem inwestycji w „twardą” infrastrukturę.

Liczyć będzie się trzeba z rosnącymi cenami energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz paliw. Te koszty weryfikują podejście do wielu planów.

Przyszłość najbliższych miesięcy rysują przed nami szefowie DHL Parcel, DPD Polska, GLS Poland oraz Poczty Polskiej.

Niepewna sytuacja geopolityczna, a także związana z nią inflacja sprawiają, że firmy z branży KEP (rynek kurierów, przesyłek ekspresowych i paczek) muszą postępować rozważnie, jak nigdy dotychczas. Obecnie największymi zagrożeniami tego sektora są sytuacja na rynkach, zakłócenia globalnych łańcuchów dostaw i rosnące koszty.

- Z tym zmagać się będziemy wszyscy i to również determinuje nasze dalsze działania. Nadchodzące miesiące to jednak też spore pole do działania. Szansą dla nas jest wysoki poziom satysfakcji naszych klientów, który motywuje do rozwoju. Dodatkowo z nadzieją patrzę na większe możliwości polskich eksporterów, którzy - ze względu na kryzys w krajach zachodniej Europy - są postrzegani jako tańsza, ale równie solidna alternatywa. Myśląc o przyszłości: pozytywne mogą okazać się również doświadczenia z przeszłości, a mianowicie wykazana już wysoka odporność polskich przedsiębiorców w czasach kryzysu – mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Ceny energii, gazu i paliw. Branża KEP jedzie na oparach?

Na początku listopada 2022 roku firma DPD Polska wprowadziła dla swoich klientów opłatę energetyczną. To kolejna, po opłacie paliwowej, doliczana kwota o funkcji neutralizującej zmieniające się ceny energii i paliw. I dodatkowy koszt dla przedsiębiorców korzystających z usług tego rodzaju kurierów...

Można się spodziewać, że z czasem - przynajmniej częściowo - firmy będą chciały przerzucić tę nową opłatę na klientów.

- W 2023 roku zapłacimy więcej za energię elektryczną i gaz o ponad 60 mln złotych. To rok do roku wzrost rzędu 300 proc. – argumentuje Rafał Nawłoka, prezes DPD.

Dużo już się mówi o zaciskaniu pasa przez polskich konsumentów, także e-konsumentów, którzy przecież w głównej mierze napędzają wolumeny przesyłek kurierskich.

- Jednak zarówno nasze własne badania rynkowe, jak i wiele innych opracowań na temat dzisiejszych wyzwań e-commerce pokazują, że - paradoksalnie - właśnie szukanie oszczędności skłania Polaków do intensyfikacji zakupów online. Już teraz coraz większa część zakupów, wykonywanych dotychczas w sklepach stacjonarnych, jest przenoszona do internetu, gdzie wrażliwi na cenę Polacy mogą liczyć na niższe ceny, ale także łatwiej je porównywać, korzystać z częstszych promocji i z szerszego wyboru tańszych zamienników – analizuje Agnieszka Świerszcz, prezes DHL Parcel Polska.

Ten trend w 2023 roku wzmocni dodatkowo rywalizacja marketplace’ów, które będą walczyć o polskiego e-konsumenta.

Bieżący rok to bezpośrednie starcie u nas Allegro z światowymi potentatami – Alibabą i Amazonem. Jak przyznaje prezes DPD Polska, to będzie ciekawy okres dla całej branży kurierskiej.

- Ci wielcy bardzo dużo teraz inwestują. To jednak, że ktoś inwestuje, nie oznacza jednak, że paczek będzie więcej, a obecność trzech dużych platform na polskim rynku nie oznacza, że będziemy trzy razy więcej kupowali – tonuje Rafał Nawłoka.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej dla Poczty Polskiej to będzie intensywny rok

Za co najmniej 50 proc. wszystkich kosztów poniesionych w ramach łańcucha dostaw odpowiada tzw. „ostatnia mila". Na tym odcinku najbardziej ekologiczną formą jest dostawa do punktu odbioru lub automatu paczkowego. To także przeważnie najekonomiczniejszy wybór dla kupującego.

- Klienci, którzy pracują zdalnie lub często przebywają w domu, z pewnością docenią konwencjonalne rozwiązanie, czyli Pocztex KURIER – czyli doręczenie pod wskazany adres. W tym roku planujemy uruchomienie sieci zewnętrznych automatów Pocztex AUTOMAT 24/7. Klienci korzystający z usług naszej firmy w przesyłkach kurierskich najczęściej wysyłają ubrania, zabawki, książki, elektronikę i małe AGD oraz części motoryzacyjne – informuje Wojciech Krysztofik, wiceprezes Poczty Polskiej.

Poza kryterium ceny kolejnym czynnikiem mającym wpływ na wybór metody dostawy i przewoźnika jest czas. Poczta Polska najbliższe kilkanaście miesięcy poświęci właśnie na poprawę terminowości realizowanych przez nią usług.

- Obecnie realizujemy projekt Architektura Sieci Logistycznej, którego celem pozostaje transformacja sieci logistycznej do obsługi zwiększającego się wolumenu przesyłek KEP (kurier, ekspres, paczka). To bezsprzecznie jedna z najważniejszych inicjatyw Poczty Polskiej, a jej rezultaty już wkrótce odczują klienci. Wyposażamy nasze hale w wysokowydajne sortery, budujemy nowe obiekty, testujemy nowoczesne technologie (np. RFID) – wylicza wiceprezes Poczty Polskiej.

GLS w tym roku stawia na Śląsk. DPD - na kolejne regionalne sortownie

GLS stawia na elastyczność, co w ich przypadku oznacza m.in. zwiększanie potencjału sieci operacyjnej, czyli inwestycje w twardą infrastrukturę – filie i sortownie. W 2022 roku firma otworzyła 5 nowych filii - w Zamościu, Tarnowskich Górach, Elblągu, Ogrodzieńcu i Jaworznie. Łącznie GLS posiada 50 oddziałów w całej Polsce.

- Wzmocnienie infrastruktury na Śląsku to kolejny krok w ramach strategii otoczenia centrum tego województwa filiami lokalnymi, które będą swoistymi satelitami, dbającymi o najwyższą jakość logistyki - poprzez połączenie ich z uruchomioną w listopadzie 2022 roku nocną sortownią w Czeladzi – mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

GLS skupia się w Polsce także na rozwoju swojej sieci PUDO – Szybkiej Paczki. Obecnie punktów odbioru i automatów paczkowych ma w Polsce blisko 5 tys.

Co z inwestycjami w infrastrukturę własną DPD w Polsce?

- Mamy trzy wielkie sortownie w Polsce i na razie nam to wystarcza. Jednak żeby być elastycznym, a jednocześnie nie przeinwestować, planujemy budowanie sieci małych regionalnych sortowni w różnych częściach kraju. To przyspieszy nasze procesy, a przy okazji nie obciąży dużą inwestycją w tym bardzo nieprzewidywalnym gospodarczo momencie – wyjaśnia prezes firmy Rafał Nawłoka.

Rozwój infrastruktury maszyn wpisuje się we wzrostowy trend całego rynku. DHL z własnymi automatami

Według prognoz Urzędu Komunikacji Elektronicznej wolumen przesyłek kurierskich zwiększy się z 860 mln sztuk w 2022 roku do 950 mln sztuk w tym roku. To ukazuje, jak duży jest potencjał rynku usług kurierskich w Polsce.

- Odpowiadając na rynkowe trendy, wprowadzamy sieć własnych automatów paczkowych DHL POP Box. Uzupełnią one dotychczasową ofertę firmy, obejmującą doręczenie do Punktów Obsługi Paczek oraz doręczenie przez kuriera na wskazany adres. Maszyny pojawią się w całej Polsce, między innymi w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie czy Olsztynie, a także w wielu mniejszych miejscowościach – wylicza prezes Agnieszka Świerszcz.

Już wkrótce zacznie działać kilkaset automatów; docelowo będzie ich kilka tysięcy.

Po inwestycjach w centralnej Polsce, zrealizowanych w ostatnich latach, DHL Parcel rozpoczyna ekspansję na zachodzie kraju - ma to związek m.in. z bliskością rynku niemieckiego. To przede wszystkim kolejne środki na Międzynarodowe Centrum Logistyczne DHL w Kostrzynie koło Poznania. Terminal P2 jest wyposażony w pierwszy w Polsce system cross-belt, pozwalający na bezbłędne sortowanie 7,5 tys. przesyłek na godzinę.

