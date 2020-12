Johannes von Thadden nowym prezesem Airbus Poland

Nowym prezesem i dyrektorem zarządzającym Airbus Poland – polskiej spółki działu Airbus Defence and Space – został Johannes von Thadden - poinformowała firma we wtorek. Nowy szef Airbusa w Polsce zastąpi Manuela Heredia Ortiza, który obejmie funkcję w Airbus Spain.

"Von Thadden pokieruje zespołem prawie 800 pracowników w jednej z największych polskich firm lotniczych, zajmującej się produkcją, obsługą, naprawami i modernizacją samolotów wojskowych Airbusa oraz produkcją elementów do samolotów cywilnych. Będzie też nadzorował Wydział Usług Lotniczych w Mielcu oraz wspierał aspiracje polskiej spółki w sektorze kosmicznym" - zapowiedziała spółka.

"Airbus współpracuje z Polską od blisko 20 lat, rozwijając swoje możliwości przemysłowe w Warszawie i włączając polskich partnerów do lokalnego łańcucha dostaw" - powiedział von Thadden cytowany w komunikacie firmy. "Chcemy zwiększać efektywność i kompetencje naszych pracowników oraz wchodzić na nowe rynki, aby rozwijać nasz potencjał w sektorach lotniczym i kosmicznym, tak w Polsce, jak i w działaniach eksportowych" - dodał.

Von Thadden, od lat związany z Airbusem, prowadził projekty firmy we Francji i Niemczech, odpowiadał też za rozwijanie biznesu kosmicznego Airbusa na świecie. Jak zapowiada firma, na nowym stanowisku zamierza wykorzystać wiedzę o Polsce, którą zdobył jako współprzewodniczący Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Johannes von Thadden jest Niemcem, mówi biegle po angielsku i francusku, komunikuje się też w języku polskim i hiszpańskim. Jest żonaty z Polką.

Do Airbus Defence and Space należą od 2001 r. zakłady na warszawskim Okęciu, które serwisują i modernizują wyprodukowane przez siebie wojskowe samoloty szkolne PZL-130 Orlik; produkują też skrzydła, drzwi i rampę załadowczą samolotu transportowego C295 (dawne oznaczenie CASA C-295M) używanego przez polskie wojsko, remontują także samoloty tego typu należące do innych państw regionu. Airbus Poland wytwarza też elementy kadłubów, wiązki elektryczne i inne podzespoły do samolotów pasażerskich i wojskowych produkowanych przez europejski koncern, w tym do A320 i A340.

Grupa Airbus prowadzi działalność badawczą i testową w centrum projektowania śmigłowców w Łodzi (spółka należy do Airbus Helicopters); zajmuje się też certyfikowanym szkoleniem pilotów w Mielcu. W 2010 r., wraz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, założyła spółkę joint venture Astri Polska, która uczestniczy w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej.