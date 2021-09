Już bez węgla na barkach. Problemem nie są pieniądze, lecz ekologia

To, co było dopuszczalne na rzekach niemieckich, jest zabronione na polskich. Chodzi tu o konkurencję państw - mówi Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dodając, że w środku Europy powstaje atrakcyjny pod względem gospodarczym szlak transportowy, na który składają się droga S3, kolejowa Nadodrzanka i rzeka Odra.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Realizacja planu wiąże się z ogromnymi środkami, ale nie to jawi się jako największy problem. Poważniejszy to sprawy związane z ekologią. Mamy już tu duże doświadczenie, jeśli chodzi o pewien opór materii. W nowej perspektywie finansowej Komisja Europejska stwierdziła, że żegluga śródlądowa nie jest ekologiczna. Musimy więc się z tym zmierzyć. Chociaż swego czasu uznała, że ślimaki to ryby (2010 r., chodziło o to, żeby Francja mogła tak samo dotować hodowlę ślimaków, jak rybołówstwo - przyp. red.). Odnosimy się do tego z dystansem. Wiemy, że żegluga śródlądowa będzie funkcjonowała. Nie ma tu żadnych wątpliwości. Oczywiście może mieć inny charakter, inny zakres, ale musi działać, bo dopełnia system transportowy i jest jak najbardziej ekologiczna.- Zdajemy sobie sprawę, że to, co było dopuszczalne na rzekach niemieckich, jest zabronione na polskich. Chodzi tu o konkurencję państw. Środkowo-europejski korytarz transportowy - droga S3, Nadodrzanka (linia kolejowa nr 273 Wrocław-Szczecin - przyp. red.) plus rzeka Odra - to dziś chyba najlepsze medium transportowe w Europie. I nagle się dowiadujemy, że żegluga po Odrze nie jest ekologiczna.Ale podchodzimy do tego z ogromnym spokojem. Nie opuszczamy rąk, przygotowujemy KPŻ, gotowe są studia wykonalności. Dokumentacyjnie jesteśmy bardzo zaawansowani. Jeżeli tylko otworzą się pewne możliwości, ruszymy z inwestycjami. Chociaż wiemy po Sarzewie (oprotestowana budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka - przyp. red.), jaka będzie odpowiedź środowisk quasi-ekologicznych czy blisko-ekologicznych, żeby nie nazywać ich drastycznie. To też wyzwania, które są przed nami.- To odwołanie do historii, bo przecież niezaprzeczalnym faktem jest to, że ta żegluga się odbywała. Teraz będzie trochę inna. Nie chodzi o to, że po Odrze czy Wiśle będzie jeździł węgiel. To już jest historia. Możemy sobie wyobrazić barki z kontenerami czy zbiornikami LNG lub wodoru, nie mówiąc już o wielkich gabarytach. Jeżeli łopaty turbin mają osiągnąć długość ponad 100 m, to jak je transportować lądem?- Polski Ład jest kluczowy dla gospodarki morskiej. Zostały tam zapisane inwestycje, które mają kolosalne znaczenie dla Pomorza Zachodniego. Budowa toru żeglugowego do pławy Rewa, 65 km pogłębione do 17 m. To inwestycja pod planowany terminal kontenerowy w Świnoujściu, wyzwanie, które mocno elektryzuje branżę. Przed nami negocjacje ze stroną niemiecką. Jesteśmy dobrej myśli.Czytaj także: Pozycję polskich portów mogą wzmocnić ich inwestycje za granicą