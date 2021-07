Już ponad 50 tys. pojazdów w systemie e-TOLL

W nowym systemie e-TOLL zarejestrowanych jest już ponad 50 tys. pojazdów - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. System e-TOLL docelowo zastąpi viaTOLL, który zostanie wygaszony 30 września 2021 r.

Jak zwrócił uwagę resort finansów w środowym komunikacie, od 1 lipca trwa okres przejściowy dla przewoźników. Oznacza to, że równolegle funkcjonują dwa systemy - viaTOLL i nowy e-TOLL.

"W systemie e-TOLL zarejestrowanych jest już ponad 50 tys. pojazdów" - wskazał resort. Dodał, że kierowcy przejechali 1 mln kilometrów opłacając przejazd w e-TOLL.

Nowy system e-TOLL służy do poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) dla pojazdów ciężkich i lekkich - przypomniał resort. "System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. Docelowo zastąpi system viaTOLL, który zostanie wygaszony 30 września 2021 r." - zaznaczono.

Resort finansów zachęcił przewoźników do przechodzenia do nowego systemu. "Kierowcom pojazdów ciężkich zostało już mniej niż 80 dni do zmiany systemu na e-TOLL" - napisano.

Zwrócono uwagę, że w tym czasie należy zarejestrować się w IKK na stronie etoll.gov.pl oraz wybrać urządzenie, przy użyciu którego będą przekazywane dane geolokalizacyjne do nowego systemu. "Każdy kierowca będzie mógł wykorzystać do tego aplikację e-TOLL PL lub urządzenia OBU i ZSL oferowane przez dostawców zewnętrznych" - zaznaczono.

Aplikację mobilną można pobrać w sklepach Google Play oraz App Store. Dodano, że urządzenie OBU i ZSL są obecnie dystrybuowane przez dostawców dopuszczonych do systemu.

MF przypomniało, że wnoszenie opłaty elektronicznej w systemie e-TOLL możliwe jest od 24 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o nowym systemie opublikowane są na stronie internetowej etoll.gov.pl. Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta udziela całodobowo informacji w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim. Z pomocy konsultantów można korzystać pod numerami telefonów: 800 101 101 - numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce; oraz +48 22 521 10 10 - numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych oraz dla użytkowników z zagranicy. Do dyspozycji użytkowników jest też adres mailowy kontakt@etoll.gov.pl

Ministerstwo przypomniało o uldze dla przewoźników na zakup urządzeń OBU/ZSL. "Można odliczyć od dochodu poniesione w 2021 r. koszty nabycia urządzeń OBU/ZSL (zakup, leasing) i ich utrzymania np. kosztów abonamentu" - podkreślono. Wysokość odliczenia jest uzależniona od liczby posiadanych urządzeń. Maksymalna wysokość ulgi to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie.

