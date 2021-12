Już ponad dobę czekają ciężarówki na odprawę w Bobrownikach

Do 25 godzin wydłużył się w czwartek wieczorem czas oczekiwania kierowców ciężarówek na odprawę na przejściu z Białorusią w Bobrownikach (Podlaskie) - wynika z danych służb granicznych. Rano tego dnia kolejka była o połowę krótsza.

Od miesiąca Bobrowniki są jedynym w Podlaskiem drogowym przejściem granicznym z Białorusią, które obsługuje ruch towarowy. 9 listopada zamknięte zostało bowiem do odwołania - z powodu kryzysu migracyjnego - sąsiednie przejście w Kuźnicy.

Od tamtej pory w Bobrownikach wciąż są długie kolejki ciężarówek czekających na odprawę. W tym tygodniu po raz pierwszy od miesiąca czas oczekiwania spadł do kilku godzin; w środę rano były to trzy godziny. Potem jednak kolejka zaczęła sukcesywnie rosnąć; w czwartek rano było to już 12 godzin, zaś wieczorem - 25 godzin. Jak poinformowała podlaska Krajowa Administracja Skarbowa, w kolejce stoi 450 ciężarówek, a w ciągu 12-godzinnej dziennej zmiany odprawiono tam 215 tirów wyjeżdżających z Polski na Białoruś.

Służby graniczne zwracają uwagę, że to stała tendencja na drogowych przejściach granicznych z Białorusią, iż kolejki ciężarówek znacznie wydłużają się tuż przed dniami wolnymi i w weekendy.

Jeśli kolejka zacznie być utrudnieniem na drodze dojazdowej do przejścia w Bobrownikach, w Waliłach Stacji utworzona zostanie ponownie tzw. strefa buforowa; od zamknięcia przejścia w Kuźnicy nie było tygodnia, gdy takiej strefy nie tworzono. Kolejka tirów będzie wtedy dzielona i regulowana przez KAS, SG i policję.

