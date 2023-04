Już wkrótce ciężarówki elektryczne będą tańsze od spalinowych

Już za kilka lat całkowity koszt użytkowania elektrycznej ciężarówki może być niższy od użytkowania analogicznego pojazdu spalinowego. Według prognozy Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych może się stać w latach 2025/26.

Pod koniec marca Unia Europejska domknęła długo negocjowaną sprawę eliminacji emisji w przypadku samochodów osobowych i dostawczych. Od 2035 r. nie będzie można rejestrować, z pewnymi wyjątkami, nowych samochodów spalinowych. Podobna regulacja ma dotyczyć samochodów ciężarowych. Projekt unijnego rozporządzenia zakłada, że do roku 2040 emisyjność nowych ciężarówek zostanie obniżona o 90 proc. względem lat 2019/20. Wiele wskazuje, że zostanie ono przyjęte do końca kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

- Po co Unia Europejska to robi? Ponieważ sprawa ograniczenia emisji jest dla niej największym wyzwaniem. Ale chodzi też o gospodarkę i jej konkurencyjność. Cały świat elektryfikuje transport. Podobne regulacje są wprowadzane w poszczególnych stanach USA czy na Dalekim Wschodzie. Na razie to technologia droższa od spalinowej, ale to się będzie zmieniać i ceny ciężarówek będą spadać, tak jak to jest w przypadku samochodów osobowych, także z powodu zwiększania skali produkcji. Według naszych prognoz około 2025/26 bateryjna ciężarówka stanie się tańsza w użytkowaniu od ciężarówki spalinowej. I wtedy wszyscy będą chcieli kupić taki pojazd. Czy nasze firmy będą na to gotowe, czy będzie gotowa infrastruktura do ładowania? - pytał retorycznie Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych podczas panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Na pewno elektryfikacji transportu drogowego w Polsce nie sprzyja to, że branża, która przez lata wypracowała pozycję największego przewoźnika w Europie obsługującego 1/3 rynku, jest mocno rozdrobniona, opiera się na mikro- i małych firmach. Nie dysponują one odpowiednimi środkami na szybkie przejście na prąd. Potrzebne są instrumenty, które im pomogą się zelektryfikować. Jest o tym mowa w opublikowanym niedawno przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych raporcie o wyzwaniach dekarbonizacji transportu ciężkiego.

