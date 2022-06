Kaliningrad cierpi, bo Rosja ma za mało promów na obejście Litwy

Ostatni element europejskich sankcji bardzo dotknął obwód kaliningradzki. Przede wszystkim zablokowany został tranzyt materiałów budowlanych pomiędzy obwodem a resztą Rosji. Reakcja była natychmiastowa. Ludzie masowo zaczęli wykupować towary objęte sankcjami. Oliwy do ognia dolało oświadczenie gubernatora o tym, że już od sierpnia-października ma także obowiązywać kolejny spis sankcyjny, obejmujący między innymi transport paliw.

Nowy pakiet sankcji spowodował ograniczenia w przewozie przez Litwę do obwodu kaliningradzkiego dużej grupy towarów. To przede wszystkim materiały budowlane.

Alternatywna droga dostaw wiedzie przez Bałtyk. Promami z Petersburga. Promów jednak brakuje i Rosjanie nie za bardzo mają je skąd brać.

Skutkiem ostatnich sankcji jest wzrost cen żywności w sklepach regionu. Jak wyliczają tamtejsi dziennikarze, podwyżki cen mogą sięgać nawet 9 proc. w tydzień!

Litwini poszerzają działanie sankcji własnymi metodami. To głównie efekt szczegółowych kontroli przejeżdżających przez granicę ciężarówek.

Na przyjazd do obwodu kaliningradzkiego zdecydował się sam Nikołaj Patruszew, uważany przez wielu komentatorów za osobę numer dwa w Rosji. Miał on stwierdzić, że Litwa bardzo odczuje swoją decyzję. Co miałoby to oznaczać, Patruszew nie powiedział.

Zobacz także: Rosjanie mają coraz drożej. Sytuacja w Kaliningradzie nie pomaga

Obecnie sytuacja nieco się uspokoiła. Mówi o tym znany kaliningradzki dziennikarz, redaktor naczelny portalu rugrad.eu, Nikita Kuzmin. Nota bene portal został zablokowany przez władze rosyjskie z powodu oskarżeń o nieprawomyślność.

- Po początkowej panice w sklepach z materiałami budowlanymi sytuacja się uspokaja - mówi Kuzmin.

- Denerwuje natomiast mieszkańców obwodu fakt, iż władze o możliwości ograniczeń transportowych musiały wiedzieć wcześniej. I nie ostrzeżono mieszkańców regionu o potencjalnych kłopotach. Wszak oświadczenie o piątym pakiecie sankcji unijnych było jawne. To wzbudza wiele negatywnych komentarzy. Tyle że jeszcze częściej komentatorzy mają pretensje tak do Unii, jak i do strony litewskiej - dodaje.

Czytaj również: Rosja rozmieszcza pod Kaliningradem nową broń - sąsiednie armie oślepną i ogłuchną

Jak twierdzi Nikita Kuzmin, teraz najwięcej mówi się o tym, że niezbędne jest zorganizowanie sprawnego transportu towarów promami morskimi. Obecnie jednak te promy są tylko cztery. Są one obłożone zamówieniami do końca lipca. Ponadto pierwszeństwo w transporcie morskim mają materiały o charakterze militarnym.

Rosjanie mają za mało promów

By całość tranzytu towarów potrzebnych w obwodzie przenieść na promy, powinno ich być co najmniej kilkanaście. A tu gubernator Anton Alichanow obiecał, że rychło ruszy na tę trasę prom piąty. Kolejne 5-6 promów może zostać przekierowanych z Archangielska. To jednak tylko możliwość i nikt nie wie, czy to obecnie realne.

Przewozy promowe są droższe od tranzytu kolejowego czy ciężarówkami. Władze obwodu sugerują więc, że niezbędne będzie subsydiowanie przewozów drogą morską. Bo inaczej mogą bardzo wzrosnąć ceny na wiele towarów. Moskwa jednak w tej kwestii milczy.

A stawki na przewóz towarów nieżywnościowych do Kaliningradu z Ust Ługi pod Petersburgiem podskoczyły od 1 czerwca tego roku o ponad 10 proc. – do poziomu prawie 80 000 rubli (około 6000 zł) za wagon. Bo promy przyjmują na swój pokład załadowane wagony kolejowe. Jest to cena urzędowa, wynikająca z porozumienia pomiędzy rosyjskimi kolejami i operatorem (również państwowa firma Rosmorport) linii promowych.

Sankcje uderzyły także kolejny raz w kaliningradzką firmę Avtotor (największa w Rosji montownia samochodów BMW). Obecne sankcje spowodowały, że nawet dostawy części z głębi Rosji będą bardzo drogie. Mówiła o tym jednej z kaliningradzkich redakcji rzecznik prasowa firmy Olesia Kazarina. To jeszcze bardziej może ograniczyć możliwości produkcyjne firmy.

Już wcześniej było głośno o tym, że w związku z sankcjami przedsiębiorstwo płaci swoim pracownikom tylko część wypłaty. Reszta wynagrodzenia miała być wyrównana... działkami rolnymi, gdzie pracownicy mieliby uprawiać warzywa. Firma przekazała pracownikom bezpłatnie 246 działek ogrodniczych. Po 10 arów każda.

Z każdym pracownikiem podpisywana jest umowa dzierżawy na pięć lat. Warunkiem kontraktu jest także zakaz wykorzystywania działek w celach rekreacyjnych. Nie można więc tam sadzić drzew, stawiać trwałych altanek. Nie można też działki wykorzystywać do celów komercyjnych. Zabronione jest więc ustawianie tam dużych namiotów foliowych. Jak się okazuje, działki są obecnie wykorzystywane głównie do uprawy ziemniaków. A w sumie w firmie pracuje nieco ponad 400 osób. Firma zaś wypłaca swoim zatrudnionym wynagrodzenie w wysokości 2/3 dotychczasowych stawek. Czyżby więc Avtotor szykował się do kolejnego rozdawnictwa działek ogrodniczych?

Rosjanie chcą Litwę odciąć od systemu energetycznego

W reakcji na sankcje czynownicy centralni jak na razie ograniczają się do wojowniczych, antylitewskich oświadczeń. Celuje w tym wspomniany Nikołaj Patruszew oraz rzecznik prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Groźby te są jednak absolutnie pozbawione konkretów. Spekulacje mówią co najwyżej, że Rosjanie mogliby odciąć Litwę od rosyjskiej energii elektrycznej. Tyle że Litwini już tej energii (mimo działających połączeń transgranicznych) nie kupują. W ciągu najbliższych dwóch lat kraje bałtyckie mają w ogóle odciąć się od poradzieckiego systemu energetycznego BRELL.

Odcięcie od wspólnego systemu energetycznego z sąsiednimi krajami może być także nie bezproblemowe dla obwodu kaliningradzkiego. Trwają więc próby systemu energetycznego pracującego autonomicznie. Jak twierdzą przedstawiciele władz obwodu, takie zasady działania energetyki nie wpłyną niekorzystnie na stan zaopatrzenia ludności i biznesu w energię elektryczną. Jak jednak będzie, o tym pewnie przekonamy się, gdy rozdział systemów energetycznych nastąpi ostatecznie. O tym, że sytuacja nie jest jednoznaczna, świadczy fakt, iż władze obwodu ogłosiły, iż kolejna próba działania systemu energetycznego w standardzie autonomicznym odbędzie się dopiero we wrześniu. A ta zaplanowana na koniec czerwca została odwołana.

W kaliningradzkich mediach głośno się także zrobiło o deklaracji kolei rosyjskich, które to miałyby ograniczyć przewozy tranzytowe towarów idących przez Rosję do Litwy i Polski. Gros jednak towarów transportowanych przez Rosję do Polski, Litwy czy dalej na zachód to import z Chin. A tego akurat segmentu władze rosyjskie raczej nie odważą się ruszyć w obawie przed reakcją Pekinu. Czyli można powiedzieć, że ta deklaracja rosyjskich kolei jest bardziej aktem propagandowym, bez większego praktycznego znaczenia.

By wzmocnić wymiar propagandowy swoich oświadczeń, Nikołaj Patruszew wspomniał nawet, że widzi w całości tych sankcji, dotyczących obwodu, rękę... rewizjonistów niemieckich i polskich.

Spis sankcyjny obejmuje bite sześćdziesiąt stron. Czy więc tylko materiały budowlane wzbudziły tyle emocji na kaliningradzkim rynku? Pytany o to Nikita Kuzmin, stwierdził, że ograniczenia dotyczące innych towarów nie wpłynęły na stan zaopatrzenia. Tym bardziej że dotyczą one między innymi tak abstrakcyjnych dla wielu mieszkańców obwodu towarów, jak trufle, luksusowe alkohole czy również luksusowe asortymenty słodyczy.

Działająca w obwodzie rozlewnia popularnych wódek jak na razie zaspokaja potrzeby mieszkańców. Tutejszy zakład Alliance od początku 2022 r. zmniejszył jednak produkcję o 12 proc. i stracił pierwsze miejsce w rankingu największych producentów koniaku. Przyczyną są problemy z zakupem destylatów we Francji.

Media kaliningradzkie już jednak teraz zaczęły publikować listy sankcyjne na najbliższą przyszłość. Najwięcej emocji wzbudza możliwość zakazu przewozu paliw. Ten zakaz miałby wejść w życie od października.

Gubernator uspokaja

Bardzo aktywny w komentowaniu sprawy sankcji jest gubernator obwodu Anton Alichanow. Codziennie publikowane są na jednym z portali społecznościowych oświadczenia gubernatora. To głównie krytyka stanowiska tak Litwy, jak i Unii Europejskiej. Gubernator przypomina umowy z Unią o zachowaniu tranzytu, mimo wstąpienia Litwy do Unii. Treść oświadczeń jest jednak o wiele bardziej stonowana niźli słowa płynące od przedstawicieli władz centralnych.

Anton Alichanow stwierdził wręcz, przed kamerami, w oświadczeniu opublikowanym na platformie społecznościowej Telegram w piątek 24 czerwca, że jeśli Unia Europejska i Litwa nie pójdą na jakiś kompromis w kwestii sankcji, to zadaniem Moskwy będzie pomoc regionowi. Na zakończenie swojego oświadczenia gubernator i tak stwierdził, że liczy na dyplomatyczne rozwiązanie problemu tranzytu do Kaliningradu.

Tymczasem zaś w Kaliningradzie zabrakło biletów kolejowych do Moskwy. Są wykupione wszystkie miejsca do końca lipca. To widomy skutek unijnych sankcji dotyczących przelotów samolotami. Obecnie rejsy powietrzne są o wiele droższe niźli kiedyś, bo samoloty muszą latać okrężnym szlakiem nad Morzem Bałtyckim do Petersburga i dalej do Moskwy. W kaliningradzkim portalu newkaliningrad.ru wyliczono zaś, że w ciągu tygodnia „sankcyjnego” ceny żywności w sklepach regionu wzrosły o około 9 proc.

Kaliningradzkie media alarmują również, że nawet bez specjalnych sankcji tranzyt do obwodu jest utrudniony. Celnicy litewscy przepuszczają bowiem przez granicę maksimum w ciągu godziny dwie ciężarówki wyjeżdżające z towarem (tym nieobjętym sankcjami) do dalszej części Rosji. Skutek tych działań jest taki, że ciężarówki stoją na granicy wiele godzin w gigantycznych kolejkach.

