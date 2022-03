Kanada przeciwko strefie zakazu lotów nad Ukrainą, premier Kanady wybiera się do Polski

NATO musi unikać eskalacji, jaką byłby kontakt z siłami zbrojnymi Rosji – tak wyjaśnił w piątek premier Kanady Justin Trudeau negatywne stanowisko NATO wobec zamknięcia nieba nad Ukrainą. Trudeau wybiera się w weekend m.in. do Polski.

"Dotychczas unikaliśmy i nadal musimy unikać sytuacji, w której siły NATO znalazłyby się w bezpośrednim konflikcie z rosyjskimi żołnierzami. Byłby to niewłaściwy poziom eskalacji" - powiedział w piątek Trudeau, odnosząc się podczas konferencji prasowej do apeli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do NATO o zamknięcie nieba nad Ukrainą.

Trudeau jednocześnie wykluczył wysłanie kanadyjskich samolotów wojskowych w ramach pomocy Ukrainie wskazując, że nie ma tam pilotów wyszkolonych w ich używaniu.

Trudeau zapowiedział w piątek kolejne sankcje wobec rosyjskich polityków i oligarchów oraz wobec Rosji. Premier Kanady dodał, że w niedzielę poleci do Europy, gdzie spotka się z liderami i politykami w Wielkiej Brytanii, Łotwie, Niemczech i w Polsce. Rozmowy mają dotyczyć dalszych działań wobec Rosji, w tym "zwalczania dezinformacji i wprowadzania w błąd, które są jedną z twarzy(…) wojny na Ukrainie".

Z Toronto Anna Lach

