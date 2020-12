Kanada: Rząd oficjalnie zezwolił Świętemu Mikołajowi na przelot

Na wiosek premiera Kanady Justina Trudeau ministerstwo transportu tego kraju wydało oficjalny komunikat o zgodzie na przeloty Świętego Mikołaja w przestrzeni powietrznej Kanady mimo pandemii koronawirusa.

W Kanadzie łączna liczba zachorowań na COVID-19 zbliża się do pół miliona, a władze kilku prowincji wprowadziły w ostatnich dniach ponowne obostrzenia.

Niemniej tak lekarze jak politycy podkreślają, jak ważne jest zachowanie pozytywnego nastawienia.

W ostatnich dniach dorośli oficjalnie zapewnili, że mimo ograniczeń Święty Mikołaj pojawi się w Kanadzie.

Premier Kanady Justin Trudeau zapytał w środę na Twitterze minister zdrowia Patty Hajdu o Santa Claus (w wersji angielskiej) czyli Pere Noel (w wersji francuskiej). "Trafia do mnie coraz więcej pytań w sprawie świętego Mikołaja. Ludzie chcą wiedzieć, czy będzie mógł podróżować bezpiecznie przez Kanadę w tym roku. Wiem, że pracujesz nad tym dossier, razem z ministerstwem zdrowia, więc co o tym myślisz?"

Kanada twierdzi, że to właśnie na jej terenie znajduje się siedziba Świętego Mikołaja, a nie w fińskim Rovaniemi. Na stronie internetowej kanadyjskiej poczty znajduje się oficjalny adres: Santa Claus/North Pole/H0H 0H0/Canada. Kod pocztowy, pisany literami i cyframi jak wszystkie kanadyjskie kody pocztowe, można również przeczytać jako "ho ho ho". Czas na wysyłanie listów do Santa gwarantujący odpowiedź minął w tym roku 10 grudnia.

Miasto Toronto zwróciło się do władz, by Santa i jego renifery zostały wyłączone z obowiązku kwarantanny. W Kolumbii Brytyjskiej główna lekarz prowincji dr Bonnie Henry zapewniała już w ub. tygodniu dzieci, że przeszkód w rozwożeniu prezentów nie będzie, choć lepiej nie zostawiać Santa zgodnych z tradycją ciasteczek. Zaś w stolicy kraju Ottawie władze miasta poinformowały w komunikacie, że Santa Claus uzyskał zezwolenie na podróże.

Naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam na Twitterze zamieściła nagranie swojej rozmowy z Santa, w której poinformowała Mikołaja, że został uznany za "niezbędnego pracownika".

W odpowiedzi na pytanie premiera na Twitterze odezwał się minister bezpieczeństwa publicznego Bill Blair, który poinformował, że rozmawiał ze służbami granicznymi i dodał, że "praca wykonywana przez Santa została uznana za niezbędną dla rodzin w Kanadzie, więc nie ma ograniczeń co do jego wjazdu do kraju; oficerowie służb granicznych wiedzą, że się pojawi, ale sprawdźmy jeszcze z Markiem Garneau" (minister transportu Kanady - PAP).

Chwilę potem odpowiedział właśnie Garneau, który napisał, że "sanie Świętego Mikołaja zostały poddane przeglądowi, a jego licencja pilota jest aktualna, jest gotowy do startu i ma zgodę na start na Święta". Zaś na stronie internetowej rządu Kanady pojawił się oficjalny komunikat ministerstwa transportu, w którym zapewniono, że "Santa myje ręce i zachowuje odległość dwóch metrów od elfów, zakrywa twarz gdy nie da się zachować odległości, a także zainstalował aplikację COVID Alert na swoim telefonie. Podejmowane są też dodatkowe środki zapewniające bezpieczeństwo podczas pandemii, takie jak sprawdzenie stanu zdrowia i pomiar temperatury przed startem sań".

Premier kontynuował zabawę i zapewnił, że jeszcze raz sprawdzi stan rzeczy przed świętami.

W Kanadzie i USA nie tylko politycy co roku poważnie podchodzą do Świętego Mikołaja, ale także wojsko. NORAD, czyli Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej, które tworzą USA i Kanada, jest zaangażowane w nadzorowanie przelotów Santa i w środę NORAD wydał oficjalny komunikat w sprawie stanu przygotowań do "śledzenia podróży Santa podczas rozdawania prezentów na całym świecie". Zapewniono, że pomimo COVID-19 "NORAD Tracks Santa działa zgodnie z planem i NORAD będzie rejestrował podróże Santa 24 grudnia, tak jak co roku od 1955 r". W ubiegłym roku na stronę internetową NORAD zajrzało prawie 9 mln osób szukając informacji o Santa.