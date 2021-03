Kanał Sueski odblokowany. Kontenerowiec ściągnięty z mielizny

Kontenerowiec Ever Given, który na początku zeszłego tygodnia osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim, został z niej ściągnięty po wielodniowej blokadzie - poinformowała w poniedziałek wczesnym rankiem morska agencja transportowa Inchcape Shipping, na którą powołuje się agencja dpa.

400-metrowy statek został przywrócony do stanu pływającego i jest w trakcie zabezpieczania - dodano.

Władze kanału do kolejnych prób wykorzystały przypadającą w nocy z niedzieli na poniedziałek pełnię Księżyca, która powoduje większy przypływ, co pomogło w poruszeniu statku.

"Niedziela jest kluczowa" - powiedział agencji Associated Press naczelny pilot Zarządu Kanału Sueskiego (SCA). Tego dnia przeprowadzone były dwie próby ściągnięcia statku z powrotem na tor wodny.



Prace nad ściągnięciem statku z mielizny obejmowały pogłębianie ziemi wokół jego dziobu i próby sprowadzenia go na głębsze wody holownikami. W tym zadaniu pomagają przypływy. Podczas pełni Księżyc, Ziemia i Słońce ustawione są w jednej linii, przez co przypływy są wyższe, a odpływy niższe - wyjaśnia AP.



We wtorek pływający pod banderą Panamy 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, którego armatorem jest tajwańska firma Evergreen Marine obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego około sześciu kilometrów od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.



Zamknięcie tej kluczowej drogi morskiej już wpłynęło na ceny ropy i transportu morskiego na świecie, a ewentualne dalsze przedłużenie blokady może poważnie wpłynąć na światowy handel i łańcuchy dostaw. Przez kanał przepływa około 10 proc. światowego handlu, szlak jest szczególnie ważny dla transportu ropy naftowej, gazu i paliw między Azją i Europą. W niedzielę na przejście przez kanał oczekiwało co najmniej 369 statków.

