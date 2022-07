Kanał Sueski zwiększył roczne przychody do 7 mld dolarów

W zakończonym 30 czerwca roku obrachunkowym Kanał Sueski zanotował rekordowe przychody na poziomie około 7 miliardów dolarów. To oznacza wzrost o ponad 20,7 procent w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Zwiększyła się także o 15,7 procent ilość statków, które przepłynęły kanał do ponad 22 tysięcy.

Kanał Sueski zyskał na znaczeniu w dobie załamania łańcucha dostaw i pilnego transportu do Europy skroplonego gazu z Kataru i Omanu. Korzystanie z tej przeprawy łączącej Morze Śródziemne i Morzem Czerwonym stało się coraz powszechniejsze, o czym świadczy ilość odprawionych statków. W okresie obrachunkowym od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 przez kanał przepłynęły 22 032 jednostki, co oznacza wzrost o 15,7 procent w stosunku do okresu wcześniejszego. Wzrosła także o 10,2 procent ilość przewożonego ładunku do 1,32 miliona ton.

Kilka miesięcy temu rząd egipski podniósł stawki za korzystanie z kanału. Wpłynęło to na zwiększenie przychodów do około 7 miliardów dolarów co oznacza wzrost o ponad 20 procent.

Chcąc usprawnić i poprawić bezpieczeństwo żeglugi przed dwoma laty podjęto decyzję o pogłębieniu i poszerzeniu toru wodnego tak, aby największe jednostki kontenerowe mogły bezpiecznie przepływać z pełnym obciążeniem. Kiedy w marcu 2021 roku tajwański statek Ever Given pływający pod panamską banderą osiadł na mieliźnie przeprawa została zablokowana na 6 dni, a na redzie czekało 400 statków.

Dla Egiptu wpływy z eksploatacji są najważniejszą częścią dochodów budżetowych. Dodatkowo dwie specjalne strefy ekonomiczne oraz świadczenie usług na rzecz armatorów i załóg statków daje zatrudnienie ponad 500 tysiącom pracowników.

