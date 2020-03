Karczewski apeluje do prezydenta Warszawy, aby przywrócił nieweekendowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Apeluję do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, żeby natychmiast przywrócił nieweekendowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej, bo nie można doprowadzać do tego, aby były tłumy w autobusach - powiedział we wtorek wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS).

Od poniedziałku komunikacja miejska w Warszawie funkcjonuje w systemie sobotnim z dodatkowymi kursami w godzinach szczytu. Decyzja zapadła po tym, jak w związku z epidemią koronawirusa miasto odnotowało spadek liczby pasażerów korzystających z komunikacji. Po pojawieniu się w mediach społecznościowych zdjęć zatłoczonych autobusów miejskich, spotkało się to z krytyką, m.in. polityków PiS.

Do sprawy odniósł się w TVP Info wicemarszałek Karczewski. "Apeluję do Trzaskowskiego: niech wróci natychmiast do systemu łączności nieweekendowego, bo nie można doprowadzać do tego, by były tłumy w autobusach. To jest niedopuszczalne. Trzeba powrócić do normalnego rozkładu jazdy, tak żeby ludzie, którzy muszą dojechać: sprzedawcy, inni pracownicy, jechali w dobrych warunkach" - zaznaczył.

We wtorek w rozmowie w TVN 24 prezydent Warszawy ocenił, że zmiana funkcjonowania komunikacji miejskiej i przejście w tryb weekendowy nie była błędem. Dodał przy tym, że tam gdzie zachodzi potrzeba, kierowane są dodatkowe autobusy lub tramwaje. Zaapelował także do mieszkańców Warszawy, aby - jeśli nie muszą - nie korzystali z komunikacji miejskiej.

Karczewski był też pytany o to, jak wygląda sytuacja w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, w którym w ostatnim czasie pełnił dyżury. Z placówki ewakuowano pacjentów po wykryciu koronawirusa u personelu.

"Szpital w tej chwili nie funkcjonuje z tego co wiem, personel został zdziesiątkowany, musi się włączyć w kwarantannę. Wszyscy muszą być odizolowani. W wyniku działań służb sanitarnych stwierdzono, że praktycznie wszyscy albo prawie wszyscy mieli kontakt (z osobami zakażonymi - PAP) i muszą być poddani kwarantannie. Musi być wykonane w ostatnim dniu siedmiodniowej kwarantanny badanie. Ja też je będę miał. Jeśli wyjdzie ujemnie, wracam do pracy. Na pewno będą również pośród tych osób jakieś dodatnie wyniki, ale ci, którzy będą mieli wyniki ujemne, wrócą do pracy, bo musimy być na stanowiskach. Ja też będę wśród nich, chcę pójść do pracy i razem z nimi pracować" - zadeklarował.

Pierwsza w Nowym Mieście zaraziła się wirusem SARS-Cov-2 45-letnia pielęgniarka ze szpitala. W środę okazało się także, że zarażony jest również lekarz z pogotowia ratunkowego w Grójcu. W kolejnych dniach liczba osób zarażonych wzrosła do kilkudziesięciu. W niedzielę ewakuowano pacjentów ze szpitala w Nowym Mieście, w którym zaczęło brakować pracowników, bo wielu z nich zostało objętych kwarantanną.