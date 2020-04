KAS: wyroby medyczne na lotniskach odprawiamy priorytetowo

W ostatnim tygodniu transporty z wyrobami medycznymi i środkami ochrony indywidualnej z Chin wylądowały już we Wrocławiu, Lublinie, Warszawie i Poznaniu. Odprawy takich transportów są traktowane priorytetowo - podała Krajowa Administracja Skarbowa w piątek (17 kwietnia).

"Przesyłki chroniące przez koronawirusem odprawiamy priorytetowo" - podano w komunikacie. "KAS traktuje priorytetowo odprawy przesyłek z wyrobami medycznymi i środkami ochrony indywidualnej, które napływają do Polski. Ściśle współpracujemy ze służbami na lotniskach i wojskiem" - dodano.

KAS przypomniała, że 14 kwietnia 2020 r. na warszawskim lotnisku Chopina wylądował największy samolot transportowy na świecie - Antonov An-225 Mrija. Na jego pokładzie znajdowało się ok. 80 ton sprzętu medycznego - m.in. maseczki, kombinezony i przyłbice ochronne.

50 ton kombinezonów, rękawiczek i maseczek ochronnych przyleciało natomiast w nocy z 8 na 9 kwietnia 2020 r. do Wrocławia z Szanghaju na pokładzie Antonova An-124 Rusłan. KAS podała, że sprzęt trafił z wrocławskiego lotniska do Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie do szpitali.



(1/2) @AntonovCompany - Dziękujemy za Waszą wizytę i za dostarczenie potrzebnych materiałów.



🇵🇱🤝🇺🇦Cieszymy się, że mogliśmy zadbać o Wasze „Marzenie”. Szkoda, że w takich okolicznościach.



👋 Do zobaczenia



Fot. @PiotrBozyk #flyWAW | #CargoDlaPolski | #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/2jXLO5BMXw — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) April 15, 2020

Także 10 kwietnia 2020 r. funkcjonariusze lubelskiej KAS odprawili 2 mln maseczek z Chin. "Maseczki przyleciały na lubelskie lotnisko z Szanghaju pasażerskim Airbusem A320" - podano.

Według informacji KAS, 15 kwietnia br. na lotnisku Ławica w Poznaniu wylądował Boeing 787 Dreamliner ze środkami ochrony osobistej. "To pierwszy z czterech transportów z Chin ze środkami ochrony osobistej zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom" - napisano w komunikacie. "Łącznie będzie to 57 ton sprzętu w czterech transportach, m.in. okulary i maseczki ochronne, przyłbice, strój ochronny chirurgiczny, gogle"- dodano.

KAS poinformowała, że pozostałe trzy samoloty wylądują na poznańskim lotnisku w ciągu kilku najbliższych dni.