Katastrofa kolejowa w Holandii. MSZ sprawdza czy wśród rannych nie ma Polaków

Wedle aktualnych danych wśród poszkodowanych w katastrofie kolejowej we wtorek (4 kwietnia) rano w Holandii nie ma Polaków. Cały czas to sprawdzamy, bo jeszcze nie wszystko jest ustalone - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jak poinformowała agencja Reutera, co najmniej jedna osoba zginęła, a około 30 zostało rannych w wyniku wypadku kolejowego, do którego doszło we wtorkowy poranek w miejscowości Voorschoten w Holandii, położonej między Hagą i Amsterdamem. Przyczyną zdarzenia było uderzenie pociągu w pozostawiony na torach sprzęt budowlany.

O tę sprawę został zapytany w wp.pl wiceszef MSZ. Jak zaznaczył, według aktualnych informacji wśród poszkodowanych w katastrofie nie ma Polaków.

"Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami holenderskimi; według informacji na godz. 7.30 wśród ofiar nie było żadnych obywateli polskich. Cały czas to sprawdzamy, bo jeszcze nie wszystkie informacje zostały ustalone" - powiedział Jabłoński.

Jak dodał, holenderski służby uruchomiły specjalny telefon, pod którym można uzyskać informacje nt. katastrofy. "Jeśli tylko będziemy coś wiedzieli, będziemy informować" - zaznaczył wiceszef MSZ.

W rejonie miejscowości Voorschoten, w południowej Holandii, doszło we wtorek (4 kwietnia) nad ranem do zderzenia pociągu pasażerskiego z towarowym. Jest wielu rannych, w tym ciężko. Trwa akcja ratunkowa - poinformowali przedstawiciele straży pożarnej i policji.

Przedni wagon nocnego pociągu relacji Lejda-Haga wykoleił się i wjechał w pole. Drugi z wagonów przewrócił się na bok, a w jeszcze kolejnym wybuchł pożar, który został szybko opanowany - poinformowała agencja prasowa ANP.

