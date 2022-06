Katowice: 23 tys. pasażerów skorzysta przez całą niedzielę z lotniska w Pyrzowicach

Przez całą niedzielę z lotniska w Pyrzowicach skorzysta ok. 23 tys. pasażerów – poinformowali PAP przedstawiciele portu. Prognozują, że na koniec miesiąca pod względem liczby obsłużonych podróżnych katowickie lotnisko zbliży się do rekordowego czerwca 2019 r.

Na niedzielę - od północy do północy - na lotnisku w Pyrzowicach zaplanowano łącznie 135 odlotów i przylotów w ruchu pasażerskim, w tym 79 odlotów i przylotów czarterowych.

"Część rejsów czarterowych i regularnych notuje opóźnienia od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Powód opóźnień jest w większości przypadku ten sam, czyli późny przylot samolotu z poprzedniego rejsu" - poinformował PAP Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.

Od 1 do 25 czerwca obsłużono na lotnisku w Pyrzowicach 445 tys. pasażerów. Ten miesiąc port zamknie wynikiem ok. 535 tys. obsłużonych podróżnych. Będzie to 92 proc. ruchu z rekordowego czerwca 2019 r., kiedy to z Katowice Airport skorzystało 582 tys. pasażerów - wskazał Adamczyk.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię koronawirusa było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Według prognoz, w całym obecnym roku port w Pyrzowicach powinien obsłużyć 4-4,3 mln pasażerów, a ruch na poziomie tego sprzed pandemii lotnisko osiągnie w przyszłym roku. Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl