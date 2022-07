Katowice Airport notuje dynamiczny wzrost ruchu towarowego

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze – spółka zarządzająca Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach - podała dane dotyczące przewozów cargo za czerwiec oraz pierwsze sześć miesięcy 2022 roku.

W czerwcu 2022 roku przez Katowice Airport przeszło 3789 ton frachtu, to jest o 1414 ton więcej (plus 59,5 proc.) niż w tym samym okresie rok wcześniej. W szóstym miesiącu bieżącego roku frachtowce wykonały 410 startów i lądowań, czyli o 111 więcej (plus 37,1 proc.) niż w czerwcu 2021 roku.

Od stycznia do końca czerwca bieżącego roku na pyrzowickim lotnisku odnotowano 19 662 ton cargo, to jest o 5846 ton więcej (plus 42,3 proc.) niż w pierwszym półroczu zeszłego roku. Samoloty towarowe wykonały w tym czasie 2698 startów i lądowań, czyli o 959 więcej (plus 55,1 proc.) niż podczas pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku.

- Katowice Airport cały czas umacnia się na pozycji lidera w segmencie cargo w gronie trzynastu polskich lotnisk regionalnych. To ważna informacja z perspektywy struktury przychodów GTL, w której przewozy frachtu odgrywając coraz ważniejszą rolę. Najnowsze prognozy wskazują, że w 2022 roku przez Pyrzowice przejdzie rekordowe około 45 tysięcy ton frachtu - mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego .

Na lotnisku imienia Wojciecha Korfantego regionalne bazy mają czołowi operatorzy cargo w Europie. Aktualnie siatka regularnych połączeń towarowych portu lotniczego w Pyrzowicach obejmuje dziesięć tras. Cztery kierunki obsługiwane są dla Amazona, dwa dla firmy FedEx, dwa dla Lufthansy Cargo, po jednej trasie dysponuje DHL Express i UPS. W 2019 r. w Katowice Airport obsłużono 20 123 tony frachtu, w 2020 r – 20 375 ton, a w 2021 r. – 32 104 tony. Prognoza na 2022 r. zakłada obsłużenie około 45 tys. ton frachtu.

