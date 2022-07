Katowice Airport otwiera centrum obsługi technicznej floty Wizz Air za 110 mln zł

W czwartek 7 lipca 2022 roku w Katowice Airport oddano do użytku trzeci już hangar do obsługi technicznej samolotów. Nowy hangar jest największym tego typu obiektem w Pyrzowicach i w całości będzie wykorzystywany przez węgierskie linie lotnicze Wizz Air.

Nowa hala ma ponad 9,2 tys. m kw. powierzchni i ok. 122 tys. m sześciennych kubatury. Wysokość nowego hangaru to 17,6 metra, a główna czteroskrzydłowa brama ma 88 metrów długości.

Zasadniczą część obiektu stanowią dwie zatoki serwisowe. W każdej zmieści się samolot wielkości Airbusa A321neo.

Inwestycję o wartości ponad 110 mln zł brutto zrealizowano podczas pandemii, w najtrudniejszym dla branży okresie od wielu dekad.

Powstanie hangaru do obsługi technicznej samolotów Wizz Aira w Katowice Airport poprzedziła mniej spektakularna inwestycja, bez której jednak niemożliwe byłoby zwiększenie oferty MRO (Maintenance Repair Operations - bieżące utrzymanie techniczne, naprawa i serwis samolotów) pyrzowickiego lotniska - budowa nowej przedhangarowej płyty postojowej samolotów o powierzchni ponad 6,4 ha z dziewięcioma stanowiskami dla średniodystansowych samolotów wielkości Airbusa A320/Boeinga 737.

To zadanie zostało zakończone na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku.

Drugim etapem tego przedsięwzięcia była właśnie budowa trzeciego hangaru. Ta inwestycja rozpoczęła się w drugim kwartale 2021 roku i trwała dwanaście miesięcy.

- Trzeci hangar to nowe miejsca pracy, to dalsza dywersyfikacja infrastruktury i kolejny element tworzenia z Pyrzowic portu wielofunkcyjnego, to także wzmocnienie efektu synergii pomiędzy biznesem a nauką, ponieważ na Politechnice Śląskiej cały czas kształcone są kadry na potrzeby firm zajmujących się obsługą techniczną samolotów - mówi Artur Tomasik, prezes pyrzowickiego lotniska.

Zasadniczą część obiektu stanowią dwie zatoki serwisowe. Oprócz tego znajdują się w nim liczne magazyny, narzędziownie i warsztaty (np. kompozytownia, malarnia).

Całość uzupełnia rozwinięte zaplecze socjalne i biurowe. Najemcą trzeciego hangaru jest linia lotnicza Wizz Air.

- Będą w nim serwisowane wyłącznie nasze maszyny. Z Katowic odbywa się tak dużo lotów – a mamy nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej – iż możemy skupić się wyłącznie na samolotach obsługujących nasze loty. Nie będziemy świadczyć usług dla innych linii lotniczych. Wszystko to ma związek z naszymi ambicjami dotyczącymi zwiększania liczby lotów z Polski - powiedział dla WNP.PL Robert Carey, prezes Wizz Aira.

Pyrzowice wyróżniają się w serwisowaniu samolotów

Inwestycja w trzeci hangar kosztowała przeszło 110 mln zł brutto. Katowice Airport w gronie trzynastu polskich lotnisk regionalnych dysponuje aktualnie najlepiej rozwiniętą infrastrukturą do obsługi technicznej statków powietrznych.

W Pyrzowicach są trzy hangary o łącznej powierzchni użytkowej 22,2 tys. m kw. i 287 tys. m sześciennych. Łącznie dostępnych jest sześć zatok do serwisu samolotów kodu C.

Organizacje specjalizujące się w obsłudze technicznej samolotów (MRO), w oparciu o istniejącą infrastrukturę hangarową, oferują w Pyrzowicach szeroki zakres usług, począwszy od liniowych przeglądów samolotów trwających kilka godzin, poprzez szybkie wymiany silników turbowentylatorowych, skończywszy na dużych bazowych obsługach typu C-Check lub D-Check, które zajmują nawet kilka tygodni.

Serwis w Katowicach świadczy przede wszystkim Linetech (wchodzący w skład międzynarodowej grupy Avia Prime) oraz LST, który blisko współpracuje i rozwija świadczone usługi właśnie dla Wizz Air.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl