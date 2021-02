Katowice Airport spodziewa się uruchomienia blisko 70 kierunków regularnych

Uruchomienia wiosną i latem tego roku blisko 70 połączeń regularnych spodziewają się obecnie władze lotniska Katowice. Nieliczne funkcjonują już obecnie, większość powinna pojawić się z końcem marca br.; kolejne spodziewane są m.in. w maju i czerwcu.

Obecnie siatka połączeń regularnych Katowice Airport obejmuje połączenia linii Wizz Air do Eindhoven i Londynu-Luton.

Katowickie lotnisko należy do największych regionalnych portów lotniczych w Polsce.

Najbliższe planowane do uruchomienia trasy Wizz Air z Katowic to: Sztokholm-Skavsta (od 19 lutego), Dortmund (od 15 marca, obecnie od piątku trwa przerwa w lotach), Abu Zabi (inauguracja 16 marca) i Liverpool (od 18 marca).

Przewoźnik zapowiedział uruchomienie szeregu połączeń pod koniec marca; będą to: Kolonia-Bonn (od 23 marca), Bristol (od 25 marca), Lwów i Doncaster-Sheffield (od 26 marca), Oslo-Torp, Kijów-Żulany i Malta (od 27 marca), Teneryfa, Fuerteventura, Rzym-Ciampino i Odessa (od 28 marca), Reykjavik, Mediolan-Bergamo, Bergen, Barcelona, Larnaka, Malmo i Kutaisi (od 29 marca) oraz Stavanger, Castellon i Zaporoże (od 30 marca).

Z końcem marca parę kierunków węgierski przewoźnik uruchomi też czasowo: Katanię (od 28 marca do 11 kwietnia, następnie przerwa w lotach do 3 czerwca), Bolonię (inauguracja 29 marca, loty do 9 kwietnia, następnie przerwa w lotach do 31 maja), Ateny (od 28 marca do 11 kwietnia, następnie przerwa w lotach do 3 czerwca) i Tel Aviv (od 30 marca do 10 kwietnia, następnie przerwa w lotach do 1 czerwca).

Kolejne kierunki Wizz Air z Katowic planowane są od czerwca; będą to: Mykonos (od 14 czerwca), Korfu (od 16 czerwca), Alghero (od 17 czerwca), Santander (od 19 czerwca), Palma de Majorka i Burgas (od 25 czerwca) oraz Split i Podgorica (od 26 czerwca).

Drugi regularny niskokosztowy przewoźnik latający z Katowic, Ryanair, zapowiedział uruchomienie od 28 marca połączeń do Dortmundu, Manchesteru, Pafos i Aten, od 29 marca do Londynu-Stansted i Kijowa-Boryspola oraz od 30 marca do Dublina, Kolonii-Bonn, Katanii, Odessy i Mediolanu-Bergamo. Od 1 maja Ryanair planuje też wznowienie z Katowic lotów do Birmingham i Edynburga, od 3 maja do Bolonii, a od 2 czerwca - do Alghero.

Polskie Linie Lotnicze LOT obecnie nie latają z Katowic (regularne połączenie do Warszawy pozostaje zawieszone do 1 marca). Z końcem maja polski przewoźnik narodowy zamierza powrócić jednak z ofertą połączeń wakacyjnych: do Burgas, na Rodos i na Korfu (od 29 maja), do Warny (od 1 czerwca) do Salonik, Palmy de Majorka i do Olbii (od 2 czerwca) oraz do Aten (od 3 czerwca).

Lufthansa planuje wznowić swoje stałe połączenia do niemieckich hubów we Frankfurcie i Monachium od 28 marca, a nowy w Katowicach ukraiński przewoźnik SkyUp Airlines - zainaugurować połączenia do Kijowa-Boryspola 29 maja.

Niezależnie w Katowicach rozwijają działalność operatorzy czarterowi, m.in. w ostatnich dniach biuro Rainbow Tours zapowiedziało, że z początkiem maja uruchomi stamtąd dwa dalekodystansowe bezpośrednie połączenia czarterowe: do Meksyku i na Dominikanę. Oba będą obsługiwane Boeingiem 787 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT.

Katowickie lotnisko należy do największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, w ub. roku ich liczba wyniosła 1,44 mln.

Katowice Airport jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.