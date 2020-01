Katowice chcą przesunąć dotację z projektowanej nowej linii tramwaju na inne zadania

Samorząd Katowic chce przesunięcia ponad 71 mln zł uzgodnionej unijnej dotacji z projektowanej, mocno opóźnionej budowy nowej linii tramwajowej na południe miasta, na inne zadania inwestycyjne związane z komunikacją tramwajową, w tym na zakup taboru.

Miasto wyjaśnia, że wobec opóźnień, inwestycja byłaby zagrożona utratą dofinansowania; zapewnia, że nowa linia powstanie bez względu czy zyska dofinansowanie w przyszłości.

Budowa nowej linii na południe Katowic miała być jednym z elementów szacowanego na ok. 885 mln zł (w kosztach kwalifikowanych; ok. 1,088 mld zł brutto, przy ok. 562 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Budowę nowej linii oszacowano na 135,2 mln zł, w tym wydatki kwalifikowane na 110 mln zł, a dofinansowanie na 71,2 mln zł. Inwestycja zgodnie z pierwotnymi założeniami miała być gotowa w 2020 r. Według miasta obecny realny termin ukończenia i rozliczenia inwestycji to przełom 2023 i 2024 r.

Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka katowickiego magistratu Ewa Lipka, z tej przyczyny miasto chce zmiany w wykorzystaniu otrzymanego dofinansowania. "Ryzyko nieukończenia inwestycji w aktualnej perspektywie finansowej, tj. do końca 2023 r., wiązałoby się z utratą przyznanych na ten cel środków unijnych" - zaznaczyła Lipka.

"W związku z tym władze Katowic wystosowały do zarządu Związku (Gmin i Powiatów - PAP) Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego propozycję innej alokacji przyznanych środków" - dodała.

Miasto zwróciło się do tej organizacji - zajmującej się także m.in. instrumentem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego - ponieważ to ona zgłaszała komplementarny do ZIT projekt POIiŚ_TRA "Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym (Woj. Śląskiego)", którego częścią jest miliardowy projekt tramwajowy, do finansowania w ramach POIiŚ.

Lipka wyjaśniła w poniedziałek, że aby rozpocząć budowę linii tramwajowej na południe, konieczne jest pozyskanie tzw. decyzji środowiskowej. Dokumenty w tej sprawie miasto złożyło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w lutym ub. roku, a wraz z wnioskowanymi uzupełnieniami - w grudniu ub. roku.

"Oczekujemy na przyjęcie raportu bez uwag, co będzie się wiązało z wydaniem decyzji środowiskowej. Kolejnym krokiem będzie wykonanie projektu wykonawczego, co umożliwi przygotowanie przetargu na roboty budowlane" - wskazała Lipka. "Oczekiwanie na wydanie decyzji środowiskowej sprawiło, że byliśmy zmuszeni do wydłużenia czasu projektowania do października br. Tym samym realny termin rozliczenia projektu to przełom 2023 i 2024 r." - dodała.

Cytowana przez rzeczniczkę naczelniczka wydziału funduszy europejskich w magistracie Małgorzata Domagalska zaznaczyła, że już w listopadzie ub. roku miasto podjęło rozmowy z ministerstwem funduszy i polityki regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Tramwajami Śląskich o innych inwestycjach tramwajowych.

Domagalska wskazała, że miasto, po uzgodnieniu z ministerstwem i CUPT zaproponowało teraz przesunięcie dotacji z nowej linii na południe m.in. na dokończenie modernizacji głównych połączeń tramwajowych z Sosnowcem (wzdłuż linii nr 15) oraz z Bytomiem i Chorzowem (wzdłuż linii 7 i 20 oraz 6 i 19) - łącznie za 25,3 mln zł. Dodatkowo zaproponowało dodatkowy zakup taboru za 28,2 mln zł, zwiększenie dofinansowania dla powstającego centrum przesiadkowego Sądowa o 3,3 mln zł i doposażenie Tramwajów Śląskich - za 4,5 mln zł.

"O dofinansowanie budowy linii tramwajowej będziemy starać się w perspektywie finansowej 2021-2027. To bardzo ważna inwestycja dla naszego miasta, a na jej realizację oczekują tysiące mieszkańców. Dlatego podkreślamy, że linia tramwajowa będzie realizowana bez względu na finansowanie zewnętrzne i w możliwie szybkim tempie" - zadeklarowała Lipka.

Zgodnie z założeniami miasta długość projektowanego torowiska wyniesie ok. 5 km. Trasa rozpocznie bieg od powstającego obecnie centrum przesiadkowego Brynów, a zakończy - kolejnym centrum przesiadkowym Kostuchna. Na nowej linii, prowadzonej w znacznej części nieużytkami oraz skrajem terenów mieszkaniowych i leśnych, ma powstać sześć przystanków.