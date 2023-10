Katowice: Od 1 grudnia powiększenie obszaru płatnego parkowania i wzrost opłat

Samorząd Katowic 1 grudnia powiększy Strefę Płatnego Parkowania i utworzy w jej centrum droższą Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania. Wzrosną też opłaty za parkowanie. Dla mieszkańców centrum będzie ono tańsze, niż dla katowiczan z innych dzielnic. Najwięcej zapłacą kierowcy spoza miasta.

Obecnie pozostawienie samochodu w płatnej strefie w Katowicach na cały dzień oznacza koszt 17,20 zł. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga 3,6 zł, trzecia 4,2 zł i każda kolejna - 3 zł. Parkowanie jest płatne w godzinach 9.00-16.30 od poniedziałku do piątku.

Jak wynika z poniedziałkowej informacji katowickiego magistratu, po zmianach będzie to 42,40 zł w Strefie Płatnego Parkowania - nazywanej też Strefą B (SSP - 4 zł za pierwszą godzinę, 4,80 zł za drugą, 5,60 zł za trzecią i 4 zł za kolejne) i 63,60 zł w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - Strefie B (ŚSPP - 6 zł za pierwszą godzinę, 7,20 zł za drugą, 8,40 zł za trzecią i 6 zł za kolejne).

Parkowanie do 30 minut, na czas szybkiego załatwiania spraw, będzie kosztowało w SSP 2 zł, a w ŚSPP - 3 zł.

Parkowanie będzie płatne w godzinach 7.00-17.00 od poniedziałku do piątku w SSP i od poniedziałku do soboty (z wyjątkiem sobót ustawowo wolnych od pracy) w ŚSPP.

Dla mieszkańców przygotowano Parkingowe Karty Mieszkańca (jeden samochód na jednego właściciela): za 10 zł miesięcznie dla osób zameldowanych w SPP i 20 zł dla zameldowanych w ŚSPP (kwartalnie odpowiednio 25 zł i 50 zł, na pół roku 50 zł i 100 zł). Mieszkańcy ŚSSP będą mogli parkować dowolnie na całym jej terenie oraz w SSP. Mieszkańcy SSP będą mogli parkować tylko na jej terenie (bez strefy śródmiejskiej).

Katowiczanie mieszkający poza strefami będą mogli kupić abonamenty na SPP za 200 zł miesięcznie lub ŚSPP i SPP za 300 zł miesięcznie (kwartalnie odpowiednio za 500 zł i 750 zł, półrocznie 1 tys. zł i 1,5 tys. zł).

Miesięczna opłata abonamentowa na zastrzeżonym miejscu (tzw. żółtych kopertach) w przypadku zastrzeżenia na godziny 7-17 w SPP ma wynosić 500 zł, a w ŚSPP - 800 zł. Zastrzeżenie miejsca na całą dobę ma kosztować miesięcznie: w SPP 1 tys. zł, a w ŚSPP - 1,5 tys. zł. Parkingowa Karta Przedsiębiorcy dla obu stref ma kosztować 700 zł miesięcznie.

Wnosząc opłatę za parkowanie, trzeba będzie wprowadzić w parkomacie lub aplikacji numer tablicy rejestracyjnej. Nie będzie potrzeby wkładania bilecików parkingowych za szybę; opłaty będą kontrolowane automatycznie przez dwa samochody krążące po strefach i sczytujące kamerami numery rejestracyjne zaparkowanych samochodów (w niektórych miejscach nadal będą pracowali kontrolerzy).

Wzrosną opłaty dodatkowe za brak opłaty za parkowanie: z obecnych 50 zł do 100 zł w SPP i 150 zł w ŚSPP w przypadku wniesienia jej do 7 dni, a do 200 zł w SPP i 300 zł w ŚSPP w razie uiszczenia opłaty po 7 dniach.

Kierowca nie znajdzie zawiadomienia o nałożonej opłacie dodatkowej "za wycieraczką" samochodu, nie przyjdzie ono także pocztą. Będzie możliwość sprawdzenia ew. naliczonych opłat dodatkowych na stronie internetowej spp.katowice.eu, która ma być aktywna od 2 listopada (również tam będzie można kupować abonamenty itp.). Pierwszym dokumentem, jaki przyjdzie pocztą będzie upomnienie w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej - z doliczonym kosztem upomnienia.

ŚSPP znajdzie się w obrębie ulic: Grundmanna, Goeppert-Mayer, Mikołowskiej, Kopernika, Jagiellońskiej, Francuskiej, Bankowej, Roździeńskiego, Korfantego i Mickiewicza. SPP wyznaczą ulice: Grundmanna, Goeppert-Mayer, linia kolejowa, autostrada A4 (Aleja Górnośląska) - wraz z rejonem ul. Kościuszki i Ceglanej, Graniczna, Krasińskiego, Murckowska, 1 Maja, Bogucicka, Roździeńskiego, Dobrowolskiego, Góreckiego, Olimpijska, Ordona, Katowicka, Misjonarzy Oblatów i Stęślickiego.

Wcześniej na terenie przyszłych SPP i ŚSPP było 9155 miejsc parkingowych, w tym na terenie ŚSPP 2365 miejsc. Miasto zmniejsza jednak ich liczbę w związku z dostosowaniem miejsc parkingowych do obowiązujących przepisów: docelowo w obu strefach mają być 8043 miejsca, w tym w ŚSPP 2062 miejsca.

Miasto przygotowało stronę parkowanie.katowice.eu z informacjami nt. wprowadzanych zmian z perspektywy osób parkujących w Katowicach - mieszkańców stref parkowania, mieszkańców spoza stref i osób, które do Katowic dojeżdżają z innych miejscowości. Są również informacje dotyczące zasad kontroli i wysokości opłat dodatkowych.