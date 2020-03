Katowice przed weekendem zamykają parkingi przy parkach

Parkingi przy terenach rekreacyjnych i parkach zamknął w piątek do odwołania samorząd Katowic. Prezydent miasta Marcin Krupa zaapelował do mieszkańców, którzy w ostatnich dniach licznie gromadzili się w takich miejscach, o rozsądek i pozostanie w czasie zagrożenia w domach.

To już kolejna taka inicjatywa w miastach regionu. We wtorek parkingi nad popularnym zbiornikiem wodnym zamknęła Dąbrowa Górnicza, w piątek o zamknięciu parkingów przy parkach poinformowały władze Sosnowca.

W piątek po południu nagranie na swoim profilu na Facebooku opublikował prezydent Katowic. Stojąc na jednym z zamkniętych parkingów najpopularniejszego miejsca wypoczynku katowiczan, Doliny Trzech Stawów Krupa akcentuje, że jeszcze dzień i dwa dni wcześniej w tym miejscu można było spotkać setki ludzi, w tym rodziny z dziećmi czy robiącą grilla młodzież.

"Od dłuższego czasu apelujemy, aby pozostać w domu, aby zastosować się do tych wszystkich wytycznych, które podaje zarówno strona rządowa, jak również my, samorządowcy. Próbujemy, aby ludzie to zrozumieli; niestety sytuacja jest odmienna - widzimy wielu rowerzystów, spacerujących - w ostatnich dniach to był natłok takich osób" - ocenił Krupa.

"A więc zagrożenie nie zmniejszyło się, a zwiększyło się. Musimy mieć świadomość, że w otwartej przestrzeni, mimo że wieje wiatr, nie ma mniejszego zagrożenia, a jest większe: aerozol, który wydychamy w powietrze, wędruje nieco dalej" - podkreślił prezydent Katowic, motywując tym m.in. stopniowe zamykanie w ostatnich dniach miejskich placów zabaw.

"Dlatego dzisiaj podjąłem też decyzję o zamknięciu parkingów przy naszych miejscach rekreacji: nie możemy dopuścić do tego, by te miejsca stały się nowymi ogniskami zarażeń" - uznał Krupa obrazując, że jedyna dotąd osoba ze zdiagnozowanym koronawirusem w Katowicach "ze względu na swoje kontakty wyłączyła z funkcjonowania 20 osób".

Szkicując przed kamerą wykres zarażeń rozłożonych w czasie samorządowiec podkreślił, że tempo przyrostu zakażeń zależy od zachowań ludzkich. "Jeżeli chcemy, by w jednostce czasu było jak najmniej zakażeń, musimy podjąć decyzje o braku kontaktu z innymi. Jeżeli chcemy, by ta krzywa nie przekroczyła możliwości naszych szpitali, musimy tę krzywą zakażeń spłaszczyć" - wyjaśniał.

"Apeluję bardzo mocno: rozsądek, rozsądek i jeszcze raz zdrowy rozsądek: zostańmy w domu. Czas tej kwarantanny, czas zmniejszonej ilości czasu pracy poza domem - to nie jest czas urlopu, nie jest czas wypoczynku na zielonej trawce, palenia pierwszych grilii. To jest czas na pozostanie w domach, aby nie zarażać innych i siebie nie narażać na narażenie" - zaapelował Krupa.

Już we wtorek ze względu na licznych spacerowiczów Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej zamknęło większą część parkingu przy miejscowym zbiorniku Pogoria III, przy którym znajduje się plaża z molo, a wokół którego zaaranżowana jest trasa rekreacyjno-spacerowa. Miasto wyjaśniało, że przez zamknięcie parkingu chce zapobiec tworzeniu się dużych skupisk ludzi.

W piątek o zamknięciu z tego względu kilku miejskich parkingów w pobliżu miejskich poinformował też prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. "Ostatnie dni to ładna pogoda, która spowodowała, że w miejscach rekreacyjnych pojawiły się tłumy. Nie róbcie tego; #zostańwdomu" - napisał na swoim profilu na Facebooku.

Place zabaw, siłownie plenerowe i wybraną inną infrastrukturę rekreacyjną, jak szkolne boiska, zamknięto już też w szeregu innych miast regionu, m.in. w Chorzowie, Tychach, Gliwicach, Jaworznie, Będzinie czy Czeladzi.