Katowice: wśród parkujących dominują przyjezdni; jednym z wniosków wzrost cen

Większość z samochodów parkujących na co dzień w śródmieściu Katowic ma rejestracje spoza tego miasta – wynika z badań wykonanych na zlecenie miejscowego samorządu. Wśród wniosków znalazło się podniesienie cen, przy zachowaniu preferencji dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Jak wynika ze środowej informacji katowickiego magistratu, na jego zlecenie w październiku ub. roku przeprowadzono badanie dotyczące parkowania w centrum miasta: zarówno w strefie płatnego parkowania, jak i poza jej granicami. Metoda polegała na automatycznym sczytywaniu co godzinę numerów rejestracyjnych pojazdów zaparkowanych w poszczególnych badanych rejonach.

Badano teren, na którym znajduje się 27,7 tys. miejsc parkingowych, z czego blisko 12 tys. z zarządzie miejskiej spółki drogowej. W badaniu m.in. określono wskaźniki wykorzystania powierzchni parkingowej, średni czas parkowania jednego pojazdu, wskaźnik rotacji czy poziom akumulacji, czyli liczby pojazdów parkujących równocześnie w danym rejonie.

Jak podał magistrat, wyniki wykazały, że 57 proc. pojazdów parkujących na parkingach zarządzanych przez miasto pochodziło spoza Katowic. 47 proc. pojazdów parkowało w analizowanym obszarze przez trzy godziny lub dłużej (w tym auta spoza Katowic 61,3 proc.).

Część badań skoncentrowała się na Strefie Kultury, utworzonej w ostatnich latach na terenie dawnej kopalni Katowice, który przylega do śródmieścia od północy. Zbudowano tam m.in. nową siedzibę Muzeum Śląskiego oraz gmachy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy Międzynarodowego Centrum Kongresowego (połączonego z halą Spodka).

Problemem Strefy Kultury jest liczba miejsc parkingowych na kilku jednopoziomowych parkingach pomiędzy obiektami Strefy. Na co dzień wykorzystywane są one przez osoby pracujące lub uczące się w centrum miasta. W razie kumulacji imprez w obiektach Strefy zdarza się, że jako parkingi wykorzystywane są utwardzone nieużytki na północ od niej.

Jak podał w środę katowicki magistrat, w Strefie Kultury znajduje się 621 miejsc parkingowych, a wskaźnik rotacji parkowania dla tego obszaru sięga 1,77 (tyle samochodów zajmuje średnio jedno miejsce w ciągu dnia). "Dane parkowania w Strefie Kultury jasno pokazują, że wiele osób wykorzystuje to miejsce jako darmowy, całodzienny parking, wykorzystywany przy dojeżdżaniu do pracy" - wskazał cytowany naczelnik wydziału transportu urzędu miasta Bogusław Lowak.

"Największa ilość jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje w przedziale godzinowym od 15. do 16. i wynosi 895 pojazdy, co stanowi ok. 144 proc. pojemności parkingów, zatem ok. 44 proc. pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. W okresie tym aż 84 proc. zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowic" - podkreślił Lowak.

Władze Katowic zaznaczyły, że mimo licznych kontroli straży Miejskiej oraz apeli o parkowanie w miejscach wyznaczonych, Strefa Kultury notorycznie jest rozjeżdżana przez nielegalnie parkujące samochody. Dlatego zapowiedziały objęcie tego obszaru strefą płatnego parkowania oraz budowę parkingu wielopoziomowego (w ostatnich tygodniach ruszył konkurs architektoniczny).

Wykonawca badań parkowania w Katowicach przedstawił też zestaw zaleceń dla samorządu Katowic. Wśród najważniejszych miasto wymieniło: wprowadzenie płatności mobilnych oraz płatności kartą, ograniczenie długości czasu parkowania poprzez podniesienie cen w strefie płatnego parkowania przy jednoczesnym zapewnieniu preferencji w tej kwestii dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

W październiku ub. roku katowiccy radni przyjęli uchwałę "porządkująca strefę płatnego parkowania". Jej główną zmianą było niewielkie rozszerzenie dotychczasowej strefy płatnego parkowania obejmującej centrum tego miasta oraz podzielenie jej na dwie podstrefy: "Śródmieście" i "Ceglana - Wita Stwosza". Przedstawiciele magistratu akcentowali, że uchwała była pierwszym elementem zmian w polityce parkingowej Katowic.

Miasto, rozpoczynając prace nad rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w lipcu ub. roku. sygnalizowało przygotowywanie tzw. dialogu technicznego w obszarach: polityki parkingowej oraz nowego kształtu obsługi transportem zbiorowym - w związku z planowanym uruchomieniem budowanych centrów przesiadkowych.

W zakresie polityki parkingowej przewidziano zaplanowanie na nowo strefy płatnego parkowania oraz ukształtowanie nowego systemu opłat w Śródmieściu, z uwzględnieniem ulg dla mieszkańców strefy i Katowic. Na podstawie pozyskanych w trakcie prac danych wprowadzane mają być kolejne zmiany w centrum, w tym także w tzw. Strefie Kultury.