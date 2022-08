Katowice zamówiły 22 hybrydowe autobusy z dotacją unijną

22 hybrydowe autobusy miejskie zamówiło, korzystając z unijnej dotacji, samorządowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach (PKM). Wartość inwestycji wyniesie ok. 50 mln zł, przy 20 mln zł dofinansowania. Wybrano oferty producenta wozów marki volvo.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk, pierwsze nowe pojazdy powinny zostać dostarczone w ciągu dziewięciu miesięcy, a wszystkie - do jesieni 2023 r. Katowickie PKM otrzymało dofinansowanie zakupu autobusów hybrydowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 wiosną br. (projekt na 43 mln zł z dotacją 20 mln zł.)

Katowicki przewoźnik zamówił ogółem 22 nowych pojazdów - 5 przegubowych oraz 17 jednoczłonowych. Rozpoczęte 22 marca br. postępowanie podzielone było na dwie części: w jednej PKM chciał kupić 5 wozów przegubowych z terminem realizacji 270 dni, w drugiej 5 wozów krótkich z terminem 270 dni i 12 kolejnych krótkich - z terminem 300 dni.

W ocenie ofert brano pod uwagę cenę (60 proc.) oraz wybrane parametry techniczno-eksploatacyjne (40 proc.). W tej drugiej kategorii ujęto 12 kryteriów, wśród nich unifikację elementów napędu, rodzaj napędu hybrydowego, rodzaj zastosowanych magazynów energii czy możliwość ich zewnętrznego ładowania.

W obu częściach postępowania wyznaczono budżety - dla przegubowców było to 13,22 mln zł brutto, a dla wozów krótszych - 29,69 mln zł. W obu częściach oferty złożyli ci sami oferenci, producenci autobusów volvo i solaris; w obu częściach tańsze okazały się oferty złożone przez volvo: opiewające na 13,86 mln zł i 36,38 mln zł. Mimo cen wyższych, niż przewidywano, PKM zdecydowało się na zakup.

Autobusy hybrydowe dominują wśród ostatnich zakupów największych samorządowych przewoźników w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W połowie marca sosnowieckie PKM zamówiło w Solarisie 16 nowych autobusów o napędzie hybrydowym z ładowaniem typu plug-in. PKM Gliwice odebrało 12 takich wozów pod koniec ub. roku.

Katowickie PKM w lutym br. odebrało natomiast pięć 18-metrowych autobusów z napędem konwencjonalnym (diesel spełniający normę EURO-6), zamówionych u Solarisa. Przewoźnik oczekuje też na dostawy zamówionych w 2020 r. łącznie 10 nowych autobusów elektrycznych: pięciu 18-metrowych autobusów przegubowych oraz pięciu jednoczłonowych autobusów 12-metrowych. W postępowaniach na te wozy jedyne oferty składał Solaris.

Pod koniec lutego br. minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda informował w Katowicach o przyznaniu łącznie 25 mln zł z POiŚ dla PKM-ów z Katowic i Gliwic do zakupu 25 nowych autobusów miejskich. Jak informowano wówczas, projekt katowicki dotyczy 8 pojazdów zasilanych gazem CNG (za 10,4 mln zł; 6,5 mln zł z POIiŚ), a gliwicki - 17 autobusów hybrydowych (za 29,76 mln zł przy dotacji 18,5 mln zł).

Aby wymienić ponad połowę swego taboru, katowickie PKM przygotowało w poprzednich latach dwa unijne projekty: jeden w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego - w tzw. komponencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Drugi został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przy wsparciu śląskiego RPO katowicki PKM kupił w poprzednich latach m.in. 90 autobusów o napędzie konwencjonalnym i 10 pojazdów elektrycznych (pięć autobusów przegubowych Solarisa i następnie pięć krótkich tego samego producenta - po zerwaniu wcześniejszej umowy z Ursusem).

Z wykorzystaniem dotacji POIiŚ katowicki przewoźnik przeprowadził zakup 25 pojazdów o napędzie konwencjonalnym. Fundusze POIiŚ wspierają też obecnie finalizowane zakupy łącznie 10 wozów elektrycznych.

Ponadto do PKM Katowice trafi jedna czwarta łącznej puli 32 autobusów elektrycznych, zamawianych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Organizacja 41 samorządów otrzymała do oszacowanej na 120 mln zł inwestycji 80 mln zł unijnych i krajowych dotacji z programu Gepard II (pozostałe wozy z trwającego obecnie przetargu Metropolii trafią do PKM-ów Gliwice, Sosnowiec i Świerklaniec).

Według informacji PKM Katowice tabor tego jednego z największych w GZM, należącego do trzech miast (Katowice - 86,43 proc. udziałów, Siemianowice Śląskie - 8,39 proc., Chorzów - 3,86 proc.) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (1,32 proc.), przewoźnika liczy ok. 250 pojazdów.

