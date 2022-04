Katowickie lotnisko gotowe na przyjęcie dodatkowego ruchu

Lotnisko Katowice jest infrastrukturalnie gotowe na ewentualne przyjęcie dodatkowego ruchu w razie braku możliwości wykonywania przez przewoźników części kursów z Warszawy – przekazał Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport.

Jak zaznaczył Piotr Adamczyk z zespołu prasowego katowickiego lotniska, na razie nie wiadomo, czy zmiana tras będzie w ogóle możliwa ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych slotów w europejskiej przestrzeni powietrznej.

"Jesteśmy infrastrukturalnie gotowi na ewentualne przyjęcie dodatkowego ruchu. Niedawno otworzyliśmy nową płytę postojową o powierzchni 6,4 hektara z dziewięcioma stanowiskami dla najpopularniejszych na świecie samolotów średniodystansowych" - powiedział PAP Adamczyk. Łączna liczba stanowisk dla tego typu maszyn wzrosła do 46 - zaznaczył.

Adamczyk przypomniał, że dotąd po pandemii ruch lotniczy nie odbudował się do wcześniejszego poziomu. W 2019 r. z katowickiego lotniska skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Przedstawiciel katowickiego portu zaznaczył, że spośród przewoźników lotniczych jedynie czarterowa linia Enter Air zgłosiła możliwość przebazowania z Warszawy do Katowic trzech swoich maszyn i wykonania stamtąd w maju 100 warszawskich połączeń. Enter Air na stałe bazuje w Katowicach średnio osiem-dziewięć samolotów. Inni przewoźnicy jeszcze nie zgłaszali chęci obsługi dodatkowych maszyn.

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego (ZZ KRL) dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania.

W poniedziałek opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów ws. wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym. Przygotowano je zgodnie z procedurami, aby linie lotnicze mogły się przygotować na ewentualną sytuację, w której od 1 maja 2022 r. miało nie być wystarczającej liczby kontrolerów ruchu lotniczego PAŻP.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego jeśli nie dojdzie do porozumienia z kontrolerami ruchu lotniczego, od 1 maja liczba lotów z Warszawy i Modlina może zostać zredukowana o ok. dwie trzecie - z 500 do 180.

