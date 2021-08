Katowickie lotnisko już z rozbudowanym terminalem. Jest nowocześnie

Rozbudowany główny terminal pasażerski B katowickiego lotniska otwarto w czwartek (5 sierpnia) dla pasażerów. Prace trwały od II poł. 2019 r. Inwestycja, która powiększyła przepustowość tego portu lotniczego o 2 mln pasażerów rocznie, kosztowała nieco ponad 150 mln zł brutto.

"Obiekt ten budowaliśmy chyba w najtrudniejszym okresie, w jakim znalazło się lotnictwo cywilne na świecie. Praktycznie od marca ub. roku ruch cywilny zamarł, a my, decydując się na rozbudowę i przebudowę tego terminala, kontynuowaliśmy tę inwestycję" - mówił na czwartkowym briefingu prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) Artur Tomasik.

Jak zaznaczył, projekt rozbudowy terminalu B, który obsługuje odloty do portów w obrębie strefy Schengen, udało się zrealizować w zakładanym budżecie - nieco ponad 150 mln zł brutto - i w zakładanym czasie.

"To obiekt bardzo nowoczesny; wykorzystaliśmy wszystkie najnowocześniejsze urządzenia kontroli bezpieczeństwa czy obsługi pasażerów. Mamy tutaj pięć linii kontroli bezpieczeństwa, które - po drugiej stronie - są wyposażone w najnowocześniejsze tomografy służące do kontroli bagażu, mamy dwa nowe self check-iny" - wymieniał Tomasik.

"Przepustowość naszego terminala wzrosła o 100 proc. - z 2 mln pasażerów do 4 mln pasażerów. Mamy o 10 check-inów więcej, mamy o sześć gate'ów więcej, także myślę, że na wiele lat, patrząc na to, co podziało się na rynku, ten obiekt będzie nam służył" - ocenił prezes GTL.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami spółki powierzchnia obiektu po rozbudowie wzrosła o 40 proc., a przepustowość całego lotniska - z 6 mln do 8 mln pasażerów rocznie. Liczba stanowisk odprawy zwiększyła się z 18 do 28, stanowisk kontroli bezpieczeństwa - z 6 do 8, bramek do boardingu - z 10 do 16, a łączna powierzchnia terminali pasażerskich - z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw.

Rozpoczęta we wrześniu 2019 r. przebudowa i rozbudowa największego terminalu lotniska Katowice to jeden z głównych elementów rozplanowanego do 2025 r. programu inwestycyjnego zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Planowana pierwotna wartość całego programu to ponad 600 mln zł. Po wybuchu pandemii część planowanych projektów wstrzymano; obecnie realizowana jest rozbudowa płyt postojowych i budowa hangaru obsługi technicznej samolotów (dzierżawcą będzie przewoźnik Wizz Air).

Na lotnisku w ostatnich miesiącach liczba obsługiwanych pasażerów stopniowo rośnie. Obecnie siatka połączeń regularnych obejmuje 26 połączeń linii Wizz Air (najnowsze wznowione połączenia to: Doncaster-Sheffield, Bristol i Barcelona), 16 tras linii Ryanair (ostatnio wróciły kursy do Kolonii-Bonn), 14 tras linii LOT i jedno połączenie Lufthansy. Z Katowic latają też liczne czartery (jesienią spodziewane są m.in. nowe dalekodystansowe połączenia do Tajlandii czy na Kubę).

W czwartek Tomasik mówił, że w lipcu br. lotnisko Katowice obsłużyło ponad 400 tys. pasażerów, co oznacza ruch na poziomie ok. 70 proc. wartości z lipca 2019 r., a w sierpniu spodziewanych jest ponad 450 tys. pasażerów. Szacunkowa całoroczna prognoza na 2021 r. to obecnie 2,2-2,5 mln podróżnych.

Katowickie lotnisko, któremu w czerwcu br. nadano imię Wojciecha Korfantego, należy do największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, w ub. roku ich liczba wyniosła 1,44 mln.

Katowice Airport jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w przewozach cargo. Głównym wykonawcą rozbudowy terminalu B katowickiego lotniska była spółka Promus z Rudy Śląskiej. Projekt przebudowy przygotowało Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Budoprojekt w Katowicach.

