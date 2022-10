Katowickie lotnisko osiągnęło 90 proc. ruchu sprzed pandemii

Z lotniska Katowice we wrześniu br. skorzystało ponad 575 tys. pasażerów - podały w środę służby prasowe portu. W dziewięciu miesiącach tego roku na lotnisku obsłużono ponad 3,5 mln pasażerów, osiągając ok. 90 proc. wielkości ruchu z przedpandemicznego 2019 r.

Tylko we wrześniu 2022 r. lotnisko Katowice Airport obsłużyło o prawie 45 proc. pasażerów więcej, niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego.

Jeżeli wziąć pod uwagę liczbę pasażerów za pierwsze miesiące 2021 oraz 2022 r. to wzrost wyniósł już ponad 103 proc.

Od stycznia do września 2022 r. przewozy pasażerskie w Katowice Airport odbudowały się do poziomu 90 proc. w porównaniu z tym samym okresem przedpandemicznego 2019 r.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w ruchu pasażerskim ogółem lotnisko obsłużyło we wrześniu 2022 r. 575,2 tys. podróżnych - o 178,3 tys. więcej (o 44,9 proc) niż w tym samym okresie 2021 roku. To także więcej niż w ostatnim przed pandemią wrześniu 2019 r., gdy obsłużonych zostało 569,5 tys. pasażerów.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało we wrześniu 2022 r. 225,3 tys. pasażerów - o 96,8 tys. więcej (wzrost o 61,1 proc.) w porównaniu z dziewiątym miesiącem 2021 r. W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 317,7 tys. osób, czyli o 79,9 tys. więcej (wzrost o 33,6 proc.) rok do roku.

We wrześniu w Pyrzowicach odbyło się 4459 startów i lądowań - o 288 więcej (wzrost o 6,9 proc.) niż w analogicznym okresie 2021 r.

Dobry wynik katowickiego lotniska na zakończenie sezonu wakacyjnego

"Wrzesień zamyka tegoroczny sezon wakacyjny w Pyrzowicach. To był dobry czas dla lotniska, od czerwca do końca września z siatki połączeń Katowice Airport skorzystało 2,44 mln pasażerów, z tego aż 1,38 mln podróżowało czarterami" - skomentował szef zarządzającego tym portem lotniczym Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

W trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku w Katowice Airport obsłużono 3 mln 521 tys. pasażerów, czyli o 1,79 mln więcej (o 103,4 proc.), niż w tym samym okresie 2021 r. W tym samym czasie w 2019 r. na katowickim lotnisku zanotowano 3 mln 916 tys. pasażerów.

Od stycznia do końca września 2022 roku na lotnisku im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odnotowano 31 tys. 646 startów i lądowań samolotów, tj. o 10 tys. 995 więcej (o 53,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku.

Przez pandemię, z planowanych 5,5 mln, z lotniska skorzystało 1,4 mln

"Od stycznia do września 2022 r. przewozy pasażerskie w Katowice Airport odbudowały się do poziomu 90 proc. w porównaniu z tym samym okresem przedpandemicznego 2019 r. W ostatnim kwartale bieżącego roku spodziewamy obsłużyć ponad 900 tys. pasażerów i zamknąć cały rok wynikiem około 4,5 mln podróżnych" - zasygnalizował Tomasik.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko w Pyrzowicach pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

