Kazachowie skarżą się na blokowanie białoruskiej granicy przez Polskę

Władze Kazachstanu zwróciły się do strony polskiej z żądaniem zniesienia ograniczeń dla kazachskich przewoźników towarowych na granicy z Białorusią - poinformowało o tym 24 lutego biuro prasowe Krajowej Izby Przedsiębiorców Kazachstanu "Atameken".

Zamknięcie granicy sprawia problem Kazachstanowi.

Kazachowie chcieliby, aby ruch samochodów ciężarowych był przywrócony.

Alternatywne szlaki oznaczałyby wzrost kosztów transportu.

Przypomnijmy, że od 21 lutego obowiązuje zakaz ruchu samochodów ciężarowych na przejściu granicznym Polski z Białorusią Kukuryki-Kozłowicze. Zakaz ten nie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, krajach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, krajach członkowskich Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zamknięcie granicy oznacza problemy dla kierowców z Kazachstanu

Według Murata Amrina, dyrektora zarządzającego Atameken: przejście Kukuryki-Kozłowicze było ostatnią szansą, z której mogli skorzystać kazachscy przewoźnicy towarowi po zamknięciu przejścia Bobrowniki.

- Nowymi ograniczeniami objęci są także kazachscy przewoźnicy, którzy przewożą towary eksportowe z Kazachstanu do krajów europejskich, a także towary europejskie wysyłane do kazachskich przedsiębiorstw. I to są miliony strat - powiedział kazachski urzędnik.

Według Amrina z polskimi władzami współpracują wyspecjalizowane służby kazachskie.

- Notatki o konieczności zniesienia ograniczeń dla krajowych przewoźników zostały już wysłane z Ambasady Kazachstanu do władz państwowych RP - wyjaśniły służby prasowe kazachskiej organizacji.

Kazachowie prowadzą rozmowy z Litwinami w sprawie przejazdu

Przypomniały one, że ​​jedyną drogą lądową łączącą Unię Europejską z krajami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej jest trasa przez przejścia graniczne Litwy i Łotwy z Białorusią i Rosją.

- Istnieje również alternatywna trasa przez Morze Kaspijskie, ale ta trasa zwiększa odległość do krajów europejskich 1,5-krotnie, a koszt transportu 2-3-krotnie z powodu przymusowego korzystania z kilku środków transportu - czytamy w stanowisku kazachskiej izby.

Obecnie Ministerstwo Przemysłu i Rozwoju Infrastruktury Kazachstanu wspólnie z izbą i środowiskiem biznesowym prowadzi negocjacje z Litwą, aby kazachskie samochody mogły swobodnie opuszczać UE w kierunku Białorusi i Rosji.

