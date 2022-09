Każdy przedział z własnym prysznicem. Zaprezentowano nowe wagony sypialne

Austriacki przewoźnik ÖBB i Siemens Mobility zaprezentowały nową generację wagonów sypialnych i kuszetkowych Nightjet w Wiedniu. Pociągi z tymi wagonami będą rozpędzać się do 230 km na godz.

- Pociągi nocne nabierają rozpędu w całej Europie, ponieważ stanowią przyjazną dla klimatu alternatywą dla lotów na krótkich dystansach. Dzięki nim podróżowanie do miast takich jak Rzym, Wenecja i Mediolan stanie się jeszcze łatwiejsze. Nightjet jest około 50 razy bardziej przyjazny dla klimatu niż samolot - powiedziała Leonore Gewessler, austriacka minister ds. klimatu.

W sumie 33 Nightjety nowej generacji zostaną zbudowane w zakładach Siemens Mobility w Wiedniu. Pierwsze pociągi mają zostać wdrożone do końca lata 2023 roku na potrzeby podróży do Włoch - na trasach z Wiednia i Monachium do Rzymu, Wenecji i Mediolanu. Do roku 2025 w Austrii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii i Holandii zostaną wdrożone 33 Nightjety nowej generacji, które zastąpią większość istniejących pociągów.

Siedmiowagonowe Nightjety nowej generacji składają się z wagonu sterowniczego, wielofunkcyjnego, trzech wagonów kuszetkowych i dwóch wagonów sypialnych. Maksymalna pojemność jednego pociągu wynosi 254 pasażerów.

Poprawi się komfort podróżowania. Wszystkie przedziały mają własne toalety i prysznice. W przyszłości wagony będą oferować także nowe sześć miejsc dla rowerów więcej miejsca na bagaż i sprzęt narciarski lub snowboardowy.

Podróżni mogą oczekiwać także udogodnień technicznych. Do nowości na pokładzie należy bezpłatny dostęp do Wi-Fi, który wcześniej był ograniczony do Railjetów i komfortowych kuszetek w Nightjetach.

We wszystkich wagonach zintegrowano nowoczesny system informacji pasażerskiej, dzięki któremu podróżni są na bieżąco informowani o przebiegu podróży. Oprócz konwencjonalnych gniazdek elektrycznych, nowy Nightjet posiada również możliwości ładowania różnych urządzeń elektronicznych poprzez stacje ładowania USB i indukcyjnego.

