Każdy samochód na polskiej autostradzie będzie śledzony

By wjechać na państwowe autostrady A4 (Gliwice-Wrocław) i A2 (Konin-Stryków), kierowcy muszą uiścić opłaty w bramkach, które są powodem korków na placach poboru opłat. Zgodnie z zapowiedzią ministra Adamczyka istniała szansa na powstanie jednego systemu myta na autostradach, opartego o videotolling. Po dołączeniu do systemu prywatnego odcinka A2 (co zapowiedzieli jej zarządcy), mielibyśmy w Polsce jeden, skuteczny sposób pobierania opłat. Niestety KAS wycofała się z tego rozwiązania. Instytut Staszica krytykuje tę decyzję.

System opłat autostradowych dla samochodów w Polsce jest skomplikowany. Na prywatnych odcinkach A4 i A1 płacimy za pomocą aplikacji i skanowania tablic rejestracyjnych (tzw. videotolling). Koncesyjny odcinek A2 ma również wprowadzić ten system. Natomiast autostrady państwowe są dalej obsługiwane przez inkasentów.

Przetarg na zapowiedziany przez min. Andrzeja Adamczyka videotolling na państwowych autostradach został unieważniony przez Krajową Administrację Skarbową, która od lipca zajmuje się mytem na polskich drogach.

Zdaniem Przemysława Kocha, pełnomocnika Ministra Finansów ds. informatyzacji, w lipcu 2021 na państwowych autostradach będziemy płacić przez aplikację korzystającą z geolokalizacji GPS.