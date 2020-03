KE opublikowała wytyczne dot. praw pasażerów w czasie epidemii

Komisja Europejska opublikowała w środę unijne wytyczne dotyczące praw pasażerów UE. Mają zagwarantować, że w czasie epidemii koronawirusa przepisy pasażerskie nadal będą odpowiednio egzekwowane.

Komisja oświadczyła w środę, że chociaż kraje członkowskie wprowadziły różne ograniczenia w związku epidemią koronawirusa, w tym dotyczące podróżowania i kontroli granicznych, prawa pasażerów nadal powinny być chronione. Dlatego też wytyczne wyraźnie ustalają, kiedy pasażerowie mają prawo domagać się rekompensaty od przewoźnika.

"Z powodu pandemii koronawirusa zarówno pasażerowie, jak i przewoźnicy zmuszeni są borykać się z masowym odwoływaniem lub opóźnianiem podróży. Dlatego Komisja chce zapewnić ramy prawne odnośnie tego, jak przestrzegać praw pasażerów" - powiedziała w środę komisarz UE ds. transportu Adina Valean.

Zgodnie z wytycznymi, jeśli podróż zostanie odwołana przez przewoźnika to musi on zapewnić wypłatę odszkodowania pasażerowi lub zmienić trasę jego podróży tak, żeby dotarł on do miejsca docelowego. Jednocześnie jednak KE podkreśla, że ponieważ obecna sytuacja jest "wyjątkowa", pasażer powinien mieć świadomość tego, że egzekwowanie niektórych przepisów może zostać przedłużone. I tak np. obowiązek wypłaty odkoszodowania przez linie lotnicze w ciągu dwóch tygodni może zostać tymczasowo zawieszony.

Natomiast w sytuacji, kiedy to pasażer zrezygnuje z podróży, wówczas prawo do odszkodowania zależy od rodzaju biletu, jaki wykupił; przewoźnik może również zaproponować mu zamiast pieniędzy voucher, do wykorzystania np. w późniejszym terminie.

"Dzisiejsze wytyczne zapewnią potrzebną pewność prawną odnośnie tego jak stosować przepisy pasażerskie w UE. Będziemy jednak nadal monitorować sytuację i jeśli zajdzie taka konieczność, możemy podjąć dodatkowe kroki" - dodała komisarz Valean.

Unijne wytyczne dotyczą podróży liniami lotniczymi, koleją, statkiem, autobusem lub autokarem oraz drogami morskimi i rzecznymi.