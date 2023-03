KGHM jest zainteresowane portem w Policach

KGHM jest zainteresowane wykorzystaniem należącego do Grupy Azoty Portu Morskiego Police.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Port Police jest czwartym pod względem przeładunków w Polsce. Większe są porty w Gdańsku, zespół portów Szczecin-Świnoujście i Gdynia.

Tereny portu w Policach stanowią zaplecze transportowe dla całej Grupy Azoty. Port zapewnia możliwość eksportu i importu, ale częściowo też magazynowania poprzez park zbiorników surowców niezbędnych do produkcji w Policach.

Po uruchomieniu nowego kompleksu Grupy Azoty - Polimerów Police, przeładunki w porcie powinny wzrosnąć o ponad 400 tys. ton w skali roku. Będzie to wzrost ok. kilkudziesięciu procent. Z perspektywy zarządu portu to duża zmiana ilościowa i jakościowa.

Zainteresowany portem jest również KGHM. Na razie brakuje jednak szczegółów dotyczących tego, na czym mogłaby polegać współpraca z Azotami w tej kwestii. Być może mógłby służyć on jako punkt przeładunkowy czy miejsce składowania towarów.

Warto dodać, że w porcie obecnie realizowany jest projekt „Wzmocnienie trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police”, którego efektem będzie dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie budowy węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach budowy linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego oraz budowa nabrzeża ciężkiego (uniwersalnego).

Całkowity koszt przedsięwzięcia ma wynieść 3.477.582 euro, z czego blisko 1,74 mln euro zostanie pokryte ze środków unijnych. Projekt ten został bowiem wybrany w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” w perspektywie finansowej 2021-2027.

I właśnie najpewniej wykorzystanie Polic jako portu przeładunkowego mogłoby być interesujące dla KGHM.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl