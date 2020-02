Kielce: w marcu przetarg na budowę w KPT inkubatora logistycznego

W marcu ogłoszony zostanie przetarg na budowę w Kieleckim Parku Technologicznym Inkubatora Logistycznego Rotterdam INC. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano w piątek umowę na dofinansowanie inwestycji (9,16 mln zł) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Inkubator Rotterdam INC. będzie miał ok. 2200 metrów kwadratowych powierzchni, stałą rampę przeładunkową, windę towarową oraz przestrzeń do swobodnego poruszania się wózkami paletowymi i elektrycznymi. Całość podzielona zostanie na pomieszczenia magazynowe o różnej wielkości, do 200 metrów kwadratowych. Teren wokół budynku zakłada możliwość swobodnego parkowania i manewrowania samochodami dostawczymi.

Dyr. Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik zaznaczyła w rozmowie z PAP, że budowa inkubatora to odpowiedź na potrzeby firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz na rosnące zainteresowanie ofertą KPT ze strony zarówno nowych przedsiębiorstw, jak i tych zlokalizowanych już w KPT.

"Miejsce to dedykowane jest przedsiębiorstwom, które dynamicznie się rozwijają i oprócz powierzchni biurowej, produkcyjnej i laboratoryjnej, która już znajduje się w ofercie Kieleckiego Parku Technologicznego, potrzebują również przestrzeni magazynowo-logistycznej. Ponadto poszukują wsparcia doradczego w prowadzeniu działalności gospodarczej na każdym etapie, od momentu rozpoczęcia działalności po fazę ekspansji rynkowej" - powiedziała Lichosik, która podkreśliła rosnące zapotrzebowanie na boksy magazynowe o zróżnicowanej powierzchni.

"Począwszy od 30 do nawet 200 metrów kwadratowych. To zapotrzebowanie zgłaszają w dużej mierze firmy eksportowo-importowe i dystrybucyjne, a także firmy z branży e-commerce. Rotterdam INC. ma być zaawansowaną technologicznie przestrzenią. Chodzi o to, by jak najbardziej ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z niego, tak aby mogli zoptymalizować proces zamówień, dostaw i kompletowania towaru" - zaznaczyła dyr. KPT.

Przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy inwestycji ma zostać ogłoszony w marcu, zaś budowa ruszy jeszcze w tym roku.