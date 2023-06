Kierowca autobusu jak funkcjonariusz publiczny. Nadchodzą zmiany w prawie

Po serii napaści na kierowców autobusów czy obsługę pociągów wprowadzono prawo, które rozpina nad nimi taki sam parasol, jak nad funkcjonariuszami publicznymi. Kary za napaść na funkcjonariusza sięgają nawet 15 lat więzienia. Sprawdź, co się zmieni.

Co wprowadza Ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o transporcie zbiorowym?

9 czerwca wchodzi w życie Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. To niezwykle krótki dokument, który ma zapewnić pracownikom kolei w pociągu czy kierowcy komunikacji miejskiej, że będą objęci taką samą ochroną, jaką przewiduje dla funkcjonariuszy publicznych ustawa z 6 czerwca 1997 roku.

Ustawa to wynik nasilającej się fali agresji, która spowodowała, że w pewnym okresie mieliśmy do czynienia z większą liczbą przypadków atakowania obsługi pociągów czy kierowców komunikacji miejskiej, starających się interweniować w przypadku niewłaściwego zachowania pasażerów. Objęcie ich ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych oznacza w praktyce to, że atak czy groźby pod adresem pracowników komunikacji będą traktowane tak samo, jakby były wymierzone np. w policjantów.

Przykładowo, według tych przepisów sprawcy pobicia interweniującego kierowcy autobusu byliby zagrożeni karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Sama napaść na funkcjonariusza, bez doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu, grozi karą od 1 roku do 10 lat więzienia, a "naruszenie jego nietykalności cielesnej" to już groźba kary do trzech lat. Publiczne nawoływanie do udostępnienia informacji dotyczących prywatnego życia funkcjonariusza, których udostępnienie może zagrażać jego bezpieczeństwo podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

