Kierowcy aut lekkich za przejazd autostradami GDDKiA wpłacili o 19 proc. mniej

Wpływy z Manualnego Systemu Poboru Opłat (MSPO) od pojazdów lekkich do Krajowego Funduszu Drogowego za przejazd autostradami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad spadły w ubiegłym roku z powodu pandemii do 178,6 mln zł z 221,8 mln zł w roku 2019. To spadek o 19 proc.

"Z analizy danych z systemu poboru opłat za rok 2019 oraz 2020 wynika, że wpływy do KFD z opłat pobieranych od takich pojazdów na drogach zarządzanych przez GDDKiA (tj. odcinków autostrad A2 i A4) wyniosły ok. 221,8 mln zł w 2019 roku oraz 178,6 mln zł w 2020 roku" - napisano w odpowiedzi na poselską interpelację.

W interpelacji wyjaśniono, że kwoty te nie uwzględniają pojazdów ciężkich, ponieważ pobór opłaty ich dotyczący odbywa się w innym systemie (opłata elektroniczna).

"Trzeba zasygnalizować, że w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku zaobserwowano znaczny spadek wpływów z MSPO - o średnio 19 proc. w skali roku, co jest konsekwencją m.in. restrykcji wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii SARS-Cov-2, które przełożyły się na globalne zmniejszenie mobilności społeczeństwa" - czytamy w odpowiedzi na interpelację.