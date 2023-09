Kij baseballowy ze starego shinkansena robi furorę w Japonii

Pociągi Shinkansen są dumą Japończyków. Japonia jest też jednym z niewielu krajów, gdzie baseball należy do najbardziej popularnych sportów. Co może wyjść z połączenia tych pasji? Kij baseballowy zrobiony ze złomowanego pociągu. Jego sukces zaskoczył nawet pomysłodawców.

Shinkanseny serii N700 zaczęły wchodzić do eksploatacji w 2005 r. i szybko zdobyły sympatię miłośników szybkich pociągów. Pierwsze z nich zaczęto wycofywać już w 2019 r., a ze złomowanych składów można odzyskać wiele cennych surowców, w tym wysokiej jakości aluminium. Pojawił się wówczas pomysł niekonwencjonalnej promocji kolei poprzez sport.

Producent sprzętu i odzieży sportowej Mizuno oraz linie kolejowe Central Japan Railway (JR Central) wpadły wówczas na pomysł wyprodukowania shinkansenowych kijów baseballowych. Pomysł nie tylko promujący pociągi i sport, ale także ekologiczne rozwiązania, bowiem ich produkcja ze złomu ogranicza emisję dwutlenku węgla o 97 proc. w stosunku do tradycyjnego sposobu. Do tego aluminium z shinkansenów ma taką samą trwałość, jak to wykorzystywane w tradycyjnych kijach.

Wybór padł na pociągi JR Central obsługujące linię Tokaido Shinkansen, łączącą Tokio z Kioto i Osaką. Powstały w ten sposób kije wzorowane na Shinkansenach serii N700 i testowych pociągach Doctor Yellow. Umieszczono na nich wizerunki pociągów, z oknami pomalowanymi na niebiesko. Kije przeznaczone są dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych i można je kupić w trzech rozmiarach: długość 74 cm i masie 440 g, 76 cm i 450 g oraz 78 cm i 460 g. Cena za sztukę wynosi 14,3 tys. jenów (ok. 420 zł).

Shinaknsenowe kije baseballowe miały wejść do sprzedaży w październiku. Mizuno zamierzało początkowo wypuścić limitowaną serią 1,4 tys. egzemplarzy. Przedsprzedaż ruszyła 1 sierpnia i w ciągu tygodnia wszystkie kije zostały już sprzedane. Było to spore zaskoczenie dla Mizuno i JR Central. Nie było innego wyjścia jak zwiększyć produkcję, a kolejne egzemplarze mają trafić na rynek w październiku. W tym przypadku przedsprzedaż ograniczono do kilku sklepów bezpośrednio zarządzanych przez Mizuno.

