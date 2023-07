Kilka dni odwołanych lotów na popularnym lotnisku. Doszło tam do pożaru

Do środy odwołane zostały loty na lotnisku w Katanii na Sycylii, gdzie w porze letniej panuje wyjątkowo duży ruch. To rezultat pożaru, jaki wybuchł tam w nocy z niedzieli na poniedziałek. Loty przekierowano do Palermo i Trapani.

Nie wiadomo na razie, co było przyczyną pożaru w budynku międzynarodowego lotniska imienia Vincenzo Belliniego, który w nocy spowodował dość duże zniszczenia. Pasażerowie i pracownicy w panice opuszczali terminal. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Na ranem ogień został ugaszony. Straż pożarna poinformowała w poniedziałek, że konieczne jest usunięcie szkód. Dlatego loty zostały zawieszone do środy.

Na płycie lotniska w Katanii stoi siedem maszyn, które nie mogą odlecieć. To jedno z najczęściej zamykanych we Włoszech lotnisk; jego praca jest przerywana, gdy nasila się aktywność pobliskiego wulkanu Etna, a cały teren pokrywa gruba warstwa pyłu wulkanicznego.

