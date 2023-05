Kilka statków zużywa tyle prądu co duże miasto. Port w Gdańsku nie ma wyboru

Port w Gdańsku przygotowuje infrastrukturę do zasilania statków energią elektryczną bezpośrednio z nabrzeży. Uruchomienie tzw. OPS-ów (Onshore Power Supply) pozwoli na wyłączenie używanych obecnie w tym celu agregatów dieslowskich i ograniczy emisję zanieczyszczeń.

Transport morski odpowiada za sporą część emisji gazów cieplarnianych całego sektora transportowego na świecie. Według danych z 2021 r. tylko w Unii Europejskiej ten współczynnik wynosił 13,5 proc.

- Nasze inwestycje co do zasady prowadzą do bardziej efektywnej obsługi statków. To powoduje, że wytwarzane przez nie emisje są mniejsze. W większości portów statki korzystają z generatorów dieslowskich. Optymalnym rozwiązaniem przy obsłudze statków przy kei w porcie są OPS-y, czyli systemy zasilania prądem elektrycznym statków z lądu - mówi Adam Kłos, dyrektor departamentu handlowego Portu w Gdańsku.

Pół miliarda złotych ma pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego

Gdański port wystąpił o środki unijne - w ramach najbliższej perspektywy finansowej. Mowa o 500 mln złotych, które posłużą przebudowie dwóch kilometrów nabrzeży w porcie wewnętrznym. To ma być kolejny element „zazieleniania” tego portu.

- Obecnie trwająca inwestycja, czyli wybudowanie na wodach zatoki kolejnych 36 ha terminala, pozwoli obsłużyć kolejny statek oceaniczny. Zasilenie takich 3 statków w prąd z lądu odpowiada mniej więcej zapotrzebowaniu dobowemu Gdańska na energię elektryczną - wylicza Adam Kłos.

Zobacz całą rozmowę, w której m.in. o tym, dlaczego przyszła elektrownia atomowa musi znajdować się w pobliżu portów morskich:

Największy proces inwestycyjny od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku

W ubiegłym roku w Gdańsku zakończył się największy proces inwestycyjny realizowany w porcie od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W zakres prac wchodziły m.in. modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży, rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej. Inwestycje dostępowe do portu prowadziły też PKP PLK i Urząd Morski.

- Port wewnętrzny ma potencjał mniej więcej odpowiadający Portowi w Gdyni. Temu mają pomóc przyszłe inwestycje. Port zewnętrzny - wraz z rozwojem Baltic Hub, naftoportu i terminali masowych - jest w stanie obsłużyć prawie 90 mln ton przeładunku. Sumując: będzie to roczny przeładunek portu w Hamburgu na poziomie 120 mln ton - przewiduje dyrektor departamentu handlowego Portu w Gdańsku.

