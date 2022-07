KLM anuluje loty i wstrzymuje przyjmowanie przesyłek cargo

Holenderskie linie lotnicze KLM w terminie do 28 sierpnia będą każdego dnia anulować od 10 do 20 lotów na trasach europejskich. Linia zależna KLM Cityhooper, która między innymi realizuje połączenia z polskich lotnisk do Amsterdamu, dodatkowo wstrzymuje rezerwacje i przewóz ładunków towarowych na wszystkich swoich trasach.

Trudna sytuacja na lotnisku Schiphol w Amsterdamie zmusiła linie lotnicze KLM do podjęcia drastycznych działań w przewozach pasażerskich i towarowych.

Jak czytamy w komunikacie - przewoźnik chce pomóc swoim klientom, którzy mają już zakupione bilety, aby bezproblemowo mogli rozpocząć urlopy, pomimo ciągłych problemów operacyjnych w amsterdamskim porcie, z powodu niedoboru personelu kontroli bezpieczeństwa lotniska. Wprowadzone środki będą obowiązywać do 28 sierpnia 2022 roku.

Braki personelu pokładowego przewoźnika i kłopoty służb technicznych na samym lotnisku powodują poważne zakłócenia w obsłudze pasażerskiej, ale także w terminowym dostarczaniu przesyłek cargo. Dlatego podjęto drastyczne środki zaradcze polegające na tym, że do końca sezonu wakacyjnego, każdego dnia będzie anulowanych od 10 do 20 lotów na trasach europejskich.

Sprzedaż pozostałych wolnych miejsc na lotach realizowanych przez KLM i spółkę zależną KLM Cityhooper zostanie poważnie ograniczona, aby klienci, którym odwołano lot, mogli zmienić swoją rezerwację. Pasażerowie z kilkudniowym wyprzedzeniem będą informowani o ewentualnych problemach i otrzymają propozycję skorzystania w ciągu 24 godzin z innego połączenia. Nie będą musieli wykonywać żadnych operacji, konieczne będzie tylko potwierdzenie zgody.

W celu odciążenia w pracy i zlikwidowania dodatkowych operacji przy obsłudze samolotów do 29 października wstrzymano przyjmowanie rezerwacji na przewóz cargo. Mogą występować dodatkowe utrudnienia w terminowym dostarczaniu przesyłek, gdyż wszystkie pojedyncze worki i paczki nie będą umieszczane luzem, ale uprzednio w kontenerze i dopiero po jego zapełnieniu dostarczane do samolotów.

KLM potwierdza swoje wcześniejsze deklaracje, mówiące o tym, że podjęte środki mają charakter tymczasowy i w kolejnych tygodniach sytuacja powinna się stopniowo normalizować.

