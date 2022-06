KLM wznawia loty do Amsterdamu. Problemy pozostają

W minioną sobotę linie lotnicze KLM zostały zmuszone do wstrzymania lotów z europejskich portów do Amsterdamu. Obsługiwano jedynie połączenia transatlantyckie i z kierunków azjatyckich. Niesprzyjające warunki pogodowe, ale przede wszystkich chaos spowodowany brakiem personelu do obsługi bagażu i pasażerów doprowadził do kompletnego chaosu i dezorganizacji.

Sytuacja na amsterdamskim Lotnisku Schiphol od kilku tygodni jest bardzo trudna. Brak personelu naziemnej obsługi bagażowej, pasażerskiej oraz lotniczej w maju doprowadził do konieczności przeniesienia części operacji do portów regionalnych. Pracownicy domagają się dużych podwyżek płac i skarżą się na nadmiar obowiązków.

Po zakończeniu okresu obostrzeń pandemicznych w sposób bardzo dynamiczny wzrasta w Europie ilość operacji lotniczych. Zarząd lotniska nie przygotował się na taką ewentualność stąd opóźnienia w odprawach i długie oczekiwanie na załadunek bagaży. Kulminacją problemów był miniony tydzień kiedy okazało się, że złe warunki pogodowe, zmniejszenie przepustowości pasa startowego i brak ludzi do pracy spowodowały wstrzymanie wszystkich lotów na trasach europejskich. Tysiące ludzi koczowało na lotnisko, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy miało odwołane loty.

Z komunikatu KLM przesłanego do naszego portalu wynika, że "zgodnie z planem od niedzieli linie lotnicze wznowiły loty, można już podróżować na europejskich trasach do i z Amsterdamu. Obecnie głównym celem jest zapewnienie pasażerom bezpiecznego transportu do miejsca docelowego."

Linia raz jeszcze przeprosiła za sytuację, która zaistniała w ubiegłą sobotę w wyniki nieprzewidzianych i nagłych okoliczności na lotnisku Schiphol w Amsterdamie.

Sytuacja związana z nieregularną obsługą samolotów i chronicznymi spóźnieniami trwa od kilku miesięcy. Niderlandzki minister infrastruktury Mark Harbers podczas niedawnego wystąpienia w debacie parlamentarnej powiedział, że- lotnisko Schiphol będzie niedługo jednym z najdroższych w Europie, a poza tym należy skończyć z konkurowaniem cenami kosztem pracowników i jakości-

Potwierdzeniem trudnej sytuacji, zwłaszcza przed sezonem wakacyjnych wyjazdów jest komentarz szefa najważniejszej organizacji związków zawodowych FNV na lotnisku, który powiedział, że - trudno spodziewać się zmian w sytuacji chronicznego występowania braku personelu.

Lotnisko w Amsterdamie jest jednym z największych w Europie. W minionym roku obsłużono tutaj 25,5 miliona pasażerów, a w 2020 roku 20,9 miliona.

