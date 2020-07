KLM wznawia loty z Wrocławia do Amsterdamu

Po blisko pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 od 3 sierpnia 2020 r. Królewskie Holenderskie Linie Lotnicze (KLM) planują wznowienie połączenia między Wrocławiem, a Amsterdamem. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji jedno połączenie dziennie.

Nowe procedury na wrocławskim lotnisku

Ponieważ standardowa maska może być używana jednorazowo przez maksymalnie 4 godziny (maska FFP - do 8 godzin), podróżni powinni posiadać odpowiednią liczbę masek w zależności od długości podróży.Zakrywanie twarzy maską nie obowiązuje dzieci do lat 10, przy czym ich noszenie jest zalecane w miarę możliwości. Maski nie obowiązują również podczas serwisu pokładowego. Pasażerom, którzy nie zastosują się do obowiązującego wymogu i zgłoszą się na lot bez maski, linia może odmówić wejścia do samolotu.Zgodnie z nowymi procedurami obsługi podróżnych na lotniskach, wszyscy pasażerowie przed wejściem do terminalu mają mierzoną temperaturę ciała.We wrocławskim porcie odbywa się to metodą bezdotykową. Na całym lotnisku obowiązuje wymóg noszenia maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos oraz zasada dystansu społecznego. Port zachęca podróżnych również do częstej dezynfekcji rąk (jest obowiązkowa w lotniskowych sklepach, barach i restauracjach). Regularnie dezynfekowane są wszystkie pomieszczenia w terminalu oraz wszelkie powierzchnie dostępne dla pasażerów.Dodajmy, że osoby towarzyszące podróżnym nie mogą wejść do terminalu (z wyjątkiem opiekunów np. osób niepełnosprawnych).Lotnisko zapewnia płynną obsługą pasażerów i całkowicie bezpieczne warunki w terminalu, który jest należycie przygotowany na przyjmowanie coraz większej liczby podróżnych.