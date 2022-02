Kłopoty z dostawami przełożą się na ceny towarów

Od prawie 2 lat świat boryka się z problemami w łańcuchach dostaw. Kolejne fale pandemii odsłaniają skalę problemów globalnej gospodarki. SARS-CoV-2 jest nieobliczalny i nieprzewidywalny, dlatego tak trudno prognozować, jaki będzie rozwój sytuacji w kolejnych miesiącach... O tym, czy obecnie mamy do czynienia ze szczytem zawirowań w globalnych łańcuchach dostaw, czy może najgorsze dopiero przed nami - w rozmowie z WNP.PL mówi Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE).

Skracanie łańcuchów dostaw nie dla wszystkich

Jednym ze sposobów radzenia sobie z pandemicznym kryzysem jest także skracanie łańcuchów dostaw, co stało się nowym trendem dla całego świata. Jednak nie wszędzie i nie w każdej branży przenoszenie bliżej produkcji będzie możliwe...- Z pewnością będziemy mieli do czynienia ze skracaniem łańcuchów dostaw w najbardziej newralgicznych branżach, takich jak farmaceutyczna czy automotive, w których może nastąpić przenoszenie fabryk komponentów - ocenia Janusz Władyczak.I dodaje, że w innych przypadkach raczej nie należy się spodziewać przenoszenia budowanych latami fabryk i zakładów. Bardziej prawdopodobne będzie lokowanie bliżej nowych inwestycji, np. na rynkach NAFTA (Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu) lub do Europy Środkowo-Wschodniej, gdyż cały czas ten region ma przewagę kosztową.Czy to oznacza, że dla Polski ten kryzys może stać się szansą?- To, czy wykorzystamy ten potencjał, zależy tylko od nas i od sentymentu, którym darzyć nas będą inwestorzy za granicą, czyli przede wszystkim od naszego PR - mówi Janusz Władyczak.W jego ocenie dość dobrze radzimy sobie z przyciąganiem inwestycji, co widać po pobijanych co roku rekordach.- Jako instytucja należąca do Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest odpowiedzialny za tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw inwestujących w Polsce, staramy się mocno wzmacniać ten ekosystem. Rozwiązania, które mamy, dobrze nas pozycjonują, i jeśli docenią to inwestorzy zagraniczni, to nasza sytuacja może się tylko i wyłącznie polepszyć - ocenia prezes KUKE.